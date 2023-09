Libur Maulid Nabi 2023, 55.000 Tiket Kereta di KAI Daop 8 Surabaya Ludes Terjual

Surabaya, Beritasatu.com - Libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan. Hal itu setidaknya tercermin dari peningkatan jumlah penumpang di PT KAI Daop 8 Surabaya yang meningkat hingga 35 persen atau mencapai 15.000 penumpang per hari dibanding hari biasanya yang berkisar pada angka 11.000 per hari.

Sebanyak 55.000 tiket kereta di KAI Daop 8 Surabaya sudah ludes terjual pada momen libur Maulid Nabi 2023 ini yang berlangsung sejak Rabu (27/9/2023) kemarin hingga Minggu (1/10/9/2023). Jumlah ini akan terus meningkat karena pemesanan tiket bisa dilakukan secara online.

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arief membeberkan, pada Rabu (27/9/2023) kemarin, jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun di wilayah KAI Daop 8 Surabaya mencapai 15.207 orang, sementara pada Kamis (28/9/2023), jumlah penumpang diperkirakan akan mencapai lebih dari 15.000 penumpang. Lukman Arief mengungkap sejumlah daerah yang menjadi tujuan favorit para penumpang yang berangkat saat libur Maulid Nabi 2023 ini.

"Selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad ini tujuan favorit penumpang yaitu ke arah Hakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi," kata Luqman, Kamis (28/9/2023).

Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 8 Surabaya mengerahkan kereta tambahan Arjuno Ekspres relasi Surabaya-Gubeng tujuan Malang.