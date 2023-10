Harga Beras di Samarinda Tembus Rp 16.000 Per Kilogram

Samarinda, Beritasatu.com - Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, terus merangkak naik dan saat ini telah mencapai Rp 16.000 per kilogram untuk beras kualitas premium. Kenaikan harga beras ini telah mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Akibatnya, mereka kini membeli beras sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menurut pedagang beras di Pasar Merdeka Samarinda, seluruh kualitas beras, termasuk beras kualitas medium dan rendah, mengalami kenaikan harga.

Salah satu pedagang beras, Suwarni (50) mengatakan harga beras terus mengalami kenaikan selama hampir sepekan terakhir. Bahkan, harga beras kualitas premium yang semula Rp 15.000 per kilogram, kini naik hingga mencapai Rp 16.000 per kilogram.

"Sekarang ini Rp 16.000 per kilo. Normalnya Rp 15.000 yang premium yang nomor satu," kata Suwarni kepada Beritasatu.com, Selasa (10/10/2023).

Suwarni berharap agar harga beras bisa kembali stabil, sehingga daya beli masyarakat pun bisa kembali meningkat.

Dampak dari kenaikan harga beras ini adalah penurunan omzet para pedagang beras karena masyarakat membeli beras dalam jumlah yang lebih sedikit.

Berikut adalah perubahan harga beras yang dilaporkan:

- Beras kualitas premium naik dari Rp 15.000 menjadi Rp 16.000 per kilogram.

- Beras kualitas medium naik dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.000 per kilogram.

- Beras kualitas rendah naik dari Rp 13.000 menjadi Rp 14.000 per kilogram.