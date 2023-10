Kemarau Berkepanjangan, Harga Cabai di Cimahi Naik 2 Kali Lipat

Cimahi, Beritasatu.com - Harga cabai di pasar tradisional Kota Cimahi, Jawa Barat, telah melonjak tajam akibat musim kemarau berkepanjangan yang memengaruhi pasokan dari daerah penghasil cabai.

Harga cabai di pasaran kini mencapai Rp 58.000 per kilogram, naik lebih dari dua kali kipat dari harga normal sekitar Rp 25.000 per kilogram.

Pedagang di pasar tradisional Antri Baru Kota Cimahi menyebutkan kenaikan harga yang signifikan untuk semua jenis cabai sejak awal musim kemarau. Pasokan cabai dari petani di berbagai daerah penghasil cabai telah berkurang secara drastis, mengakibatkan kenaikan harga yang cukup besar.

Salah seorang pedagang, Nena, menjelaskan bahwa situasi ini disebabkan oleh musim kemarau yang telah membuat harga cabai melonjak. Pasokan dari kebun petani berkurang, dan pengiriman cabai menjadi lebih sulit.

"Kondisi cabai sekarang agak naik, karena harga naik cukup tinggi akibat kemarau yang panjang. Pengiriman barangnya juga semakin terbatas karena pasokan dari kebun petani berkurang," kata Nena di kiosnya pada Kamis (12/10/2023).

Nena melanjutkan dengan menjelaskan bahwa berbagai jenis cabai mengalami kenaikan harga, seperti cabai rawit merah yang sebelumnya dijual seharga Rp 25.000 per kilogram dan sekarang mencapai Rp 58.000 per kilogram. Cabai rawit hijau yang awalnya seharga Rp 28.000, kini dijual seharga Rp 48.000 per kilogram.