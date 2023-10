Antisipasi Lonjakan Seusai MotoGP 2023, ASDP Indonesia Ferry Siaga

Jakarta, Beritasatu.com - PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP) menyiapkan 24 armada sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan penyeberangan setelah digelarnya balapan MotoGP Mandalika di Sirkuit Internasional Mandalika akhir pekan ini.

Direktur Komersial dan Pelayanan, Yusuf Hadi, menyatakan bahwa perseroan telah menyiapkan titik keberangkatan dan arah sebaliknya, yaitu Pelabuhan Padangbai, Bali-Lembar, Lombok. Selain itu, armada ASDP juga bersiaga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

"Kami sangat fokus untuk mempersiapkan peningkatan transportasi dan mobilitas terutama dari sektor penyeberangan. Kami berkoordinasi dengan dinas perhubungan dan dinas pariwisata," katanya saat peluncuran buku perjalanan bisnis ASDP Indonesia Ferry dengan tema "Elevating Civilization To The Next Level" di Jakarta, Kamis (12/10/23).

Sementara itu, untuk persiapan di pelabuhan, guna mengatasi kepadatan di area pelabuhan, ASDP sudah menyiapkan lima booth bayangan dan membuka rubberzone dengan kapasitas lebih dari 400 unit kendaraan dari arah Lombok menuju pelabuhan Lembar untuk memperlancar arus pulang.

"Seperti tahun lalu, kepadatan terjadi pada saat arus pulang pada waktu bersamaan, berbeda dengan saat kedatangan," ujarnya.

Sejak awal pekan, para pembalap MotoGP beserta timnya sudah berada di Indonesia untuk mengikuti balapan yang akan berlangsung mulai Jumat (13/10/23) hingga Minggu (15/10/23).

Yusuf mencatat adanya peningkatan penyebrangan hingga 7% dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga akhir pekan ini. "Kami sudah mengantisipasi jika terjadi lonjakan lebih dari 20%, kapasitas terpasang kami masih mampu menampung," katanya.