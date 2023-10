Harga Beras Mahal, Operasi Pasar di Gresik Diserbu Warga

Gresik, Beritasatu.com - Di tengah harga beras yang mahal, ratusan warga Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas di Gresik, Jawa Timur memadati pasar murah di Lapangan Sri Waringin yang diadakan dalam rangka Hari Pangan Sedunia.

Berbagai bahan pokok, seperti tepung beras seharga Rp 7.000 untuk 500 gram, gula pasir seharga Rp 14.000 per kilogram, minyak goreng Rp 13.000 per liter, beras medium Rp 51.000 untuk 5 kilogram, nuget dan sosis Rp 10.000 per porsi, cabai merah Rp 4.000 per ons, cabai rawit Rp 8.000 untuk 2 ons, bawang merah Rp 7.000 untuk 0,5 kilogram, bawang putih Rp 15.000 untuk 0,5 kilogram, telur Rp 23.000 per kilogram, garam Rp 10.000 untuk lima bungkus, dan teh celup Rp 5.000 per kotak, dijual dengan harga murah.

Hampir semua kebutuhan dapur tersedia, bahkan dengan harga lebih rendah daripada di pasar konvensional. Pasar murah ini tidak hanya menarik masyarakat setempat tetapi juga warga dari desa-desa sekitarnya.

Salah satunya adalah Johni, warga Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, yang sengaja datang untuk membeli beras premium yang menurutnya sangat terjangkau. "Harganya memang lebih murah daripada harga pasar, terutama untuk beras premium. Harga sembako lainnya juga tergolong murah," katanya.

Elia, warga Desa Kedanyang, merasa senang dengan pasar murah ini karena membantu ekonomi rumah tangganya, terutama ketika harga barang-barang sembako naik. Ia berharap agar Pemerintah Kabupaten Gresik sering menggelar kegiatan semacam ini untuk membantu kaum ibu-ibu.

Kepala Desa Kedanyang, Mustofa, berharap bahwa pasar murah ini dapat membantu masyarakat mendapatkan sembako, terutama beras dan minyak goreng, dengan harga di bawah harga pasar. Ia juga menyebutkan bahwa pasar murah ini merupakan bagian dari peringatan Hari Pangan Sedunia.

Camat Kebomas, Moch Jusuf Ansyori, mengajak warga Kedanyang untuk memanfaatkan pasar murah ini. "Mari, warga Kedanyang, silakan berbelanja sambil menawar jika merasa harga masih mahal," ujarnya.

Sekretaris Daerah Pemkab Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menjelaskan bahwa pasar murah ini adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah kepada masyarakat untuk mendapatkan sembako dan kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau. Pasar murah di Kedanyang telah diadakan sebanyak enam kali dan merupakan langkah yang mendukung upaya Pemkab Gresik dalam mengatasi inflasi yang mencapai 0,36%.