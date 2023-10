Setelah Insiden The Geong Limpakuwus, Seluruh Wahana Jembatan Kaca di Banyumas Ditutup

Banyumas, Beritasatu.com - Semua wahana jembatan kaca yang terletak di Kabupaten Banyumas ditutup untuk sementara. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan terhadap insiden tragis yang menimpa seorang wisatawan di Jembatan Kaca The Geong di Limpakuwus.

Wahana jembatan kaca di seluruh tujuan wisata di wilayah Banyumas ditutup hingga mendapatkan sertifikat layak fungsi.

Kabupaten Banyumas memiliki beberapa wahana jembatan kaca di berbagai destinasi, termasuk Taman Langit, Menara Pandang Teratai, Lokawisata Baturraden, Botani Baturraden, Safari See To Sky, dan The Geong Limpakuwus.

"Obyek wisata hutan pinus ini ditutup sementara hingga proses penyelidikan selesai," kata Humas Wisata Hutan Pinus Limpakuwus Eko Purnomo, Jumat (27/10/2023).

Sebagian wahana ini dikelola oleh Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Pemkab Banyumas, sedangkan sebagian lainnya dikelola oleh pihak swasta.

Pemkab Banyumas berencana segera mengumpulkan seluruh pengelola wahana jembatan kaca dalam waktu dekat. Mereka akan melakukan proses asesmen ulang untuk memastikan keamanan dan kelayakan wahana tersebut.