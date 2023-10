Pembeli di Pasar Kramat Jati Keluhkan Harga Labu Siam yang Naik 3 Kali Lipat

Jakarta, Beritasatu.com - Pembeli di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, mengeluhkan kenaikan harga labu siam yang mencapai tiga kali lipat. Awalnya, labu siam dapat dibeli dengan harga Rp 3.000 per buah, tetapi kini harganya bisa mencapai Rp 10.000.

Monica (28 tahun), salah seorang pembeli, mengaku kaget dengan kenaikan harga labu siam tersebut. "Tadi baru beli labu siam, kaget banget, beli labu siam harganya Rp 10.000 per biji, padahal biasanya paling mahal hanya Rp 3.000," kata Monica saat berbicara dengan Beritasatu.com di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Minggu (29/10/2023).

Monica berharap pemerintah segera menstabilkan harga bahan pokok di pasaran untuk mencegah kenaikan yang terus berlanjut.

BACA JUGA Harga Sayuran di Jakarta Naik hingga Dua Kali Lipat

ADVERTISEMENT

Wiwin, seorang pedagang sembako di Pasar Kramat Jati, juga mengungkapkan bahwa banyak pelanggan mengeluhkan kenaikan harga cabai dan sayuran. "Iya, ada keluhan biasa beli seperempat ya sudah beli aja Rp 5.000-Rp 10.000, soalnya kan kalau beli cabai doang enggak kebagian beli bahan masak lain," ujar Wiwin.

Wiwin menjelaskan tidak ada cara khusus untuk mengatasi kenaikan harga pangan ini, dan dia hanya bisa memberikan pengertian kepada para pelanggannya.

"Iya, begitu dikasih pengertiannya kemarin, mungkin enggak panen entar juga kalau udah panen murah lagi, biasanya satu kilogram juga Rp 20.000, tetapi untungnya kebanyakan pada ngertiin karena cuaca, ada saja yang bersyukur," tambahnya.

BACA JUGA Harga Cabai Melambung Tinggi di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur

Selain cabai dan sayuran, harga komoditas sayur, seperti kacang panjang, buncis, dan labu siam juga mengalami lonjakan harga. Kacang panjang dan buncis sekarang mencapai harga Rp 30.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 15.000 per kilogram. Harga labu siam juga naik, dari semula Rp 3.000 menjadi Rp 8.000 per biji.

Kenaikan harga ini menyusul kenaikan tiga jenis cabai dalam satu pekan. Cabai rawit merah kini mencapai Rp 100.000 dari Rp 50.000-Rp 60.000, cabai merah keriting dari Rp 40.000 menjadi Rp 80.000, dan cabai merah besar dari Rp 50.000 menjadi Rp 65.000-Rp 70.000.

Wiwin juga mencatat bahwa harga beras naik dari Rp 10.000 menjadi Rp 12.000 per kilogram. Sementara komoditas lain, seperti bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan telur cenderung stabil atau bahkan mengalami sedikit penurunan.

"Bawang enggak begitu naik, bahkan agak turun, harga bawang biasa Rp 40.000 sekarang Rp 25.000-Rp 30.000, harga telur ayam Rp 26.000-Rp 27.000, agak normal, enggak begitu naik," ujarnya.