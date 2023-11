Termahal Se-Indonesia? Cabai di Baubau Tembus Rp 300.000 Per Kilogram

Baubau, Beritasatu.com - Musim kemarau yang berkepanjangan telah berdampak signifikan pada harga cabai di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra). Harga cabai telah mengalami kenaikan sejak awal Oktober 2023 akibat musim kemarau yang panjang.

Harga cabai rawit padi, sebagai contoh, awalnya dijual seharga Rp 70.000 per kilogram, tetapi kini telah mencapai harga hingga Rp 300.000 per kilogram. Sedangkan untuk jenis cabai lainnya, seperti cabai kristal, harganya naik dari sekitar Rp 40.000 menjadi Rp 100.000 per kilogram.

Musnia, seorang pedagang cabai di Pasar Wameo, mengungkapkan bahwa kenaikan harga tersebut disebabkan oleh kurangnya pasokan dari petani lokal. Cabai lokal biasanya dibeli dari petani di Kabupaten Buton dan Buton Selatan, tetapi sekarang pasokan air yang kurang telah menyebabkan banyak cabai mati.

Untuk memenuhi kebutuhan cabai, para pedagang terpaksa mengimpor cabai dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Akibat kenaikan harga cabai, daya beli masyarakat pun menurun, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan pedagang.

Kenaikan harga cabai diperkirakan akan terus berlanjut hingga berakhirnya musim kemarau. Para pedagang berharap pemerintah dapat membantu mencari solusi agar harga cabai bisa kembali normal.

Kenaikan harga cabai juga dirasakan di seluruh Indonesia. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional di Kudus, Jawa Tengah naik dua kali lipat menjadi Rp 80.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 40.000 per kg. Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, harga cabai rawit yang semula hanya sekitar Rp 60.000 per kilogram naik menjadi Rp 110.000 per kilogram. Di Kota Medan, Sumatera Utara, cabai rawit hijau mengalami kenaikan dari Rp 30.000 per kilogram menjadi Rp 70.000 per kilogram.