Patrick Grove Ikut Jadi Juri di The Apprentice: One Championship Edition

Singapura, Beritasatu.com - Properti media olahraga global terbesar dalam sepanjang sejarah Asia, One Championship, mengumumkan Co-Founder dan Group CEO Catcha Group Patrick Grove akan bergabung dalam The Apprentice: ONE Championship Edition. Patrick menjadi salah satu dari 12 CEO tamu saat serial realitas televisi populer tersebut mengudara tahun ini.

Grove akan berpartisipasi dalam acara tersebut untuk membantu Chairman dan CEO One Championship Chatri Sityodtong sebagai juri serta mentor bagi 16 kontestan terpilih dalam mengarungi kompetisi tingkat tinggi yang memadukan kemampuan bisnis dan tantangan fisik.

"Dengan senang hati saya menyambut kehadiran teman baik saya Patrick Grove, Co-Founder dan Group CEO dari Catcha Group, sebagai bagian dari The Apprentice: One Championship Edition. Tak diragukan lagi, Patrick adalah salah satu pebisnis mandiri yang penuh prestasi di kawasan Asia Pasifik. Para 16 kontestan dalam The Apprentice: One Championship Edition akan banyak belajar dari pengetahuan serta pengalaman Patrick," tutur Chatri Sityodtong, Chairman dan CEO One Championship dalam keterangannya, Senin (11/5/2020).

Dikenal sebagai Co-Founder dan Group CEO dari Catcha Group, portofolio Patrick Grove termasuk iProperty dan iCar Asia. Grove juga merupakan Co-Founder dari Frontier Digital Ventures, iFlix, dan Rev Asia. Keterampilan Grove dalam dunia bisnis telah membawanya menjadi satu-satunya di dunia yang berhasil memimpin lima perusahaan rintisan (start-up) menuju Initial Public Offering (IPO). Secara keseluruhan, ia telah menciptakan beberapa perusahaan dengan nilai total lebih dari US$1 miliar (Rp 15 triliun).

"Saya sangat bersemangat untuk bekerja bersama Chatri dalam menemukan superstar dalam dunia bisnis berikutnya. One Championship telah melakukan hal yang luar biasa dalam mencari superstar dalam dunia pertarungan, dan saya yakin Chatri bersama saya akan menemukan entrepreneur superstar," tutur Patrick Grove.

The Apprentice: One Championship Edition akan menampilkan enam belas (16) kontestan yang dipilih dari berbagai belahan dunia untuk bersaing dalam sebuah kompetisi bergengsi yang memadukan tantangan dalam dunia bisnis serta kekuatan fisik. Kontes ini terbuka bagi siapapun dan pemenangnya akan mendapatkan tawaran pekerjaan senilai US$250.000 (Rp 3,76 miliar) dalam setahun, sekaligus menjadi anak didik Chairman dan CEO One Championship Chatri Sityodtong di Singapura.