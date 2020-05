Alami Serangan Jantung, Ayah Khabib Nurmagomedov Sadar dari Koma

Moskow, Beritasatu.com - Abdulmanap Nurmagamedov, ayah dari juara MMA Khabib Nurmagamedov dikabarkan telah sadar setelah beberapa minggu mengalami koma di rumah sakit militer akibat serangan jantung pneumonia. Diduga serangan jantung yang dialami Abdulmanap lantaran dia didiagnosis terinfeksi Covid-19.

Seorang rekan dari keluarga Khabib yakni Ramazan Rabadanov mengabarkan kondisi Abdulmanap yang telah sadar.

"Dia (Abdulmanap) sadar kembali tetapi masih belum bisa bicara. Kemarin dia koma setelah menjalani operasi jantung," kata Ramazan.

Menyusul laporan koma, Presiden UFC Dana White dan petarung MMA asal Irlandia Conor McGregor menyampaikan kata-kata dukungan kepada keluarga Nurmagomedov.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN