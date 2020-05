One Championship Jalin Kerja Sama dengan Merek Global Terkemuka

Jakarta, Beritasatu.com - Properti media olahraga global terbesar dalam sejarah Asia, One Championship, mengumumkan kemitraan strategis baru bersama Xiaomi, Intel, HP dan Logitech. Kerja sama ini akan memanfaatkan berbagai rangkaian dan platform konten milik One, termasuk konten seni bela diri, bisnis esports One Championship, serta One Studios.

Komitmen tidak hanya menjangkau sebatas seni bela diri dan platform esports saja pada tahun 2020 ini tetapi juga akan mencakup program reality show tanpa naskah The Apprentice: One Championship Edition.

“Pengumuman kemitraan ini merupakan bukti kerja sama tim kami yang luar biasa bersama merek global untuk memenuhi kebutuhan pemasaran dan bisnis mereka. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan kekuatan dan jangkauan rangkaian dan platform konten kami, merek dapat mengambil manfaat dari keterlibatan dengan jutaan penggemar kami di seluruh dunia,” ujar Chatri Sityodtong, Chairman dan CEO One Championship dalam siaran pers, Jumat (15/5/2020).

Sementara itu Shou Zi Chew, Presiden of International Xiaomi, mengatakan pihaknya bersemangat atas kesempatan bekerjasama dengan One Championship, properti olahraga kelas dunia.

"Inisiatif besar ini akan menyediakan platform yang berharga untuk memadukan basis penggemar One Championship dan fans Mi di seluruh dunia. Melalui kerja sama ini, kami dapat bersama-sama menumbuhkan antusiasme pada produk luar biasa dari Xiaomi dan pada olahraga, memicu lebih banyak mimpi besar, menginspirasi berbagai negara dan mengubah dunia melalui pahlawan hebat dalam dunia nyata," ujar Zi Chew.