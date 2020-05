LPDUK Fasilitasi Coaching Clinic Daring saat Pandemi

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (BLU LPDUK) Kempora bekerjasama dengan Pengurus Pusat Ikatan Beladiri Amatir (PP IBA) menggelar coaching clinic mix martal arts (MMA) amateur secara daring via Zoom. Acara ini disiarkan secara langsung di channel Youtube LPDUK TV pada Kamis (21/5/2020). Ini merupakan kegiatan keolahragaan online perdana yang difasilitasi oleh LPDUK di tengah Pandemi Covid-19.

Coaching clinic daring dibuka oleh Direktur LPDUK Agus Hardja Santana. Hadir sebagai narasumber antara lain Gustavo Fiermino (Direktur Eksekutif Brave Combat Federation) di Bahrain, Rika Aryuna (Brave CF Asia) dan Dhimas Raditya Soesatyo (Brave Indonesia). Acara coaching clinic online ini dipandu oleh Joshua Hamilton (MMA Referee).

“Saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara coaching Ccinic dan sharing session Mixed Martial Arts (MMA) yang diselenggarakan secara daring. Terima kasih kepada para narasumber dan seluruh penggiat beladiri di Indonesia yang meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini yang menjadi awal dari kerja sama besar mengembangkan olahraga beladiri pada masa pandemi ini dengan online,” ujar Direktur LPDUK Agus Hardja Santana dalam keterangannya, Kamis (21/5/2020).

Karena merupakan kegiatan daring perdana, Direktur LPDUK mengaku masih ada kekurangan. Dia berharap kegiatan serupa ke depan akan bisa lebih diperbaiki dan dipersiapkan lebih matang lagi. Dia juga berharap dan mengajak semua peserta berdoa agar pandemi ini dapat segera berakhir. Sehingga dapat beraktivitas serta berolahraga sebagaimana semula untuk prestasi dan industri olahraga Indonesia.

Kegiatan coaching clinic imengusung tema "Understand About The Athlete's Career Path from Amateur to Profesional Level & Road to Brave International 2021" di Bali - Indonesia.

“Rencana awal kita akan menggelar Brave International di Bali pada Oktober 2020, namun karena ada Corona diundur menjadi 2021,” jelas Holder Brave Indonesia, Dhimas Adhitya Soesatyo.

Dhimas dan juga Rika Aryuna (Brave CF Asia) juga menyatakan siap bekerjasama dengan LPDUK, terutama menghadapi event Brave International 2021 di Bali.

Setelah memfasilitasi coaching clinic MMA Amateur secara daring yang diikuti sekitar 100 peserta, LPDUK juga berencana memfasilitasi coaching clinic handball daring pada Jumat, (22/5/2020) pukul 09.00-11.30. Acara ini terbuka untuk umum, tidak dipungut biaya/gratis dan menyediakan sertifikat. Registrasi dilakukan di http;//link.lpduk.id/cc-handball.