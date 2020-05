Naomi Osaka Jadi Atlet Wanita Berpendapatan Tertinggi 2020

Jakarta, Beritasatu.com - Pemain tenis Jepang berusia 22 tahun, Naomi Osaka, menghasilkan US$ 37 juta dalam pendapatan tahun lalu. Angka itu lebih banyak daripada yang telah ditorehkan atlet wanita lainnya dalam sejarah.

Dikutip Forbes, Naomi Osaka baru berusia satu tahun ketika Serena Williams memenangkan gelar Grand Slam pertamanya pada tahun 1999. Sembilan belas tahun kemudian, Osaka mengalahkan Williams di final AS Terbuka untuk memenangkan Grand Slam pertamanya. Sekarang Osaka berusia 22 tahun telah mengalahkan saingan legendarisnya sekali lagi, kali ini sebagai atlet wanita bayaran tertinggi di dunia versi Forbes.

Osaka menghasilkan US$ 37,4 juta dalam 12 bulan terakhir dari hadiah uang dan sponsor, US$ 1,4 juta lebih tinggi dibandingkan Serena, memecahkan rekor pendapatan sepanjang masa untuk seorang atlet wanita dalam satu tahun. Maria Sharapova sebelumnya memegang rekor dengan US$ 29,7 juta pada 2015.

Osaka berada di peringkat No 29 di antara 100 atlet bayaran tertinggi dunia, sedangkan Williams adalah No 33. Ini adalah pertama kalinya sejak 2016 dua wanita berhasil menduduki peringkat 100 atlet bayaran tertinggi versi Forbes, dengan daftar lengkap 2020 yang akan dirilis dalam waktu dekat.

David Carter, seorang profesor bisnis olahraga di USC's Marshall School of Business, mengatakan bagi mereka yang berada di luar dunia tenis, Osaka adalah wajah yang relatif segar dengan cerita belakang yang hebat. “Gabungkan bahwa dengan menjadi muda dan bikultural, dua atribut yang membantunya beresonansi dengan audiens global yang lebih muda, dan hasilnya adalah munculnya ikon pemasaran olahraga global,” jelasnya.

Kenaikan ini mengakhiri prestasi beruntun yang telah ditorehkan Serena. Sebab, Serena telah menjadi atlet wanita dengan bayaran tertinggi di dunia selama empat tahun terakhir, dengan pendapatan sebelum pajak tahunan berkisar antara US$ 18-29 juta. Juara Grand Slam 23 kali itu telah mengumpulkan hampir US$ 300 juta selama karirnya dari para sponsor yang telah mengerumuni bintang berusia 38 tahun itu.

Naiknya Osaka ke posisi puncak adalah konvergensi sempurna dari beberapa faktor. Dia pertama kali membuktikan dirinya di lapangan, dengan gelar Grand Slam berturut-turut di AS Terbuka 2018 dan Australia Terbuka 2019. Itu ditambah lagi latar belakangnya yang merpakan turunan ibu Jepang dan ayah orang Haiti-Amerika. Ditambah lagi, pada usia 20 tahun ketika dia memenangkan gelar Open-nya.

Osaka memegang kewarganegaraan ganda tetapi membuat pilihan bijak untuk mewakili Jepang menjelang Olimpiade Musim Panas Tokyo 2020 yang sekarang ditunda ke 2021. Keputusan itu membuatnya menjadi komoditas menarik untuk sponsor Olimpiade, seperti Procter & Gamble, All Nippon Airways dan Nissin, yang menandatangani kesepakatan pengesahan dengan Osaka untuk menggunakannya dalam pemasaran untuk pertandingan. Dia diharapkan menjadi salah satu wajah Olimpiade, yang telah memicu tingkat kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara masyarakat Jepang sebelum merebaknya Covid-19.

Atlet wanita berpenghasilan tinggi terakhir di luar Williams dan Sharapova adalah saudara perempuan Serena, Venus pada 2003. Tenis tetap menjadi satu-satunya jalan bagi wanita untuk naik pangkat bersama para pria dalam bintang olahraga.

Sharapova, Li Na, Serena Williams dan sekarang Osaka adalah satu-satunya wanita yang masuk dalam peringkat 100 penerima top olahraga sejak 2012.