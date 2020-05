Singkirkan Messi, Federer Jadi Atlet dengan Bayaran Tertinggi di Dunia

New York, Beritasatu.com - Roger Federer memuncaki peringkat tahunan Forbes untuk 100 Atlet Tayaran Tertinggi di Dunia 2020. Ini merupakan kali pertama Federer berada di posisi tersebut sejak daftar tersebut dibuat pada 1990. Federer, yang berada di peringkat kelima pada tahun lalu, naik di peringkat teratas dengan total bayaran sebesar US$ 106,3 juta atau setara Rp 1,5 triliun (kurs, Rp 14.654) selama 12 bulan terakhir.

Federer juga menjadi pemain tenis pertama dalam 30 tahun sejarah daftar Forbes yang mendarat di posisi nomor wahid tersebut. Hal itu didapatkannya setelah mampu menarik US$ 100 juta dari luar lapangan atau berkat kesepakatannya dengan para sponsor. Di antaranya Uniqlo, Credit Suisse dan Mercedes-Benz, serta 10 mitra lainnya.

Sebelumnya, Naomi Osaka memecahkan rekor pendapatan $ 37,4 juta, menjadikannya atlet wanita bayaran tertinggi. Osaka melampaui Serena Williams, yang sebelumnya memegang gelar sebagai atlet wanita berpenghasilan tertinggi di dunia.

Kurt Badenhausen, Editor Senior Forbes, mengatakan pandemi virus corona memicu pemotongan gaji untuk bintang sepak bola Messi dan Ronaldo, membuka jalan bagi pemain tenis untuk peringkat sebagai atlet bayaran tertinggi di dunia untuk pertama kalinya. “Roger Federer adalah penjual yang sempurna bagi perusahaan, menghasilkan portofolio dukungan yang tak tertandingi dari merek-merek blue-chip senilai US$ 100 juta per tahun untuk pemain tenis hebat,” ungkapnya dikutip Forbes.

Cristiano Ronaldo, dengan penghasilan US$ 105 juta, tetap berada di posisi kedua di daftar atlet berpenghasilan tertinggi Forbes. Diikuti Lionel Messi di peringkat ketiga, setelah pada tahun lalu berada di posisi puncak. Sedangkan posisi lima besar atlet berpenghasilan tertinggi lainnya adalah Neymar (No. 4) dan LeBron James (No. 5), yang masing-masing menghasilkan US$ 95,5 juta dan US$ 88,2 juta.

Secara kolektif, 100 atlet bayaran tertinggi menghasilkan US$ 3,6 miliar selama tahun lalu, penurunan 9% dari 12 bulan sebelumnya. Angka tersebut terpotong US$ 21,8 juta turun dari US$ 25 juta pada 2019. Angka penghasilan Forbes termasuk uang hadiah, gaji, bonus, dukungan, royalti, dan biaya penampilan yang diperoleh antara 1 Juni 2019 dan 1 Juni 2020.

"Krisis kesehatan global membuktikan bahwa ketika ekonomi gagal, bahkan para atlet terkaya di dunia mengalami pukulan besar. Gaji dan pendapatan dari sponsor telah meroket selama dekade terakhir, tetapi keduanya menuju menurun tajam, karena pendapatan anjlok untuk liga olahraga utama dan perusahaan memperketat anggaran pemasaran mereka,” kata Badenhausen.

Top 10 Atlet Bayaran Tertinggi Dunia 2020

1. Roger Federer Total : US$106,2 juta

Sponsor : US$ 100 juta

Gaji : US$ 6,3 juta

2. Cristiano Ronaldo Total : US$ 105 juta

Sponsor : US$ 45 juta

Gaji : US$ 60 juta

3. Lionel Messi Total : US$ 104 juta

Sponsor : US$ 32 juta

Gaji : US$ 72 juta

4. Neymar Total : US$ 95,4 juta

Sponsor : US$ 25 juta

Gaji : US$ 70,5 juta

5. LeBron James Total : US$ 88,2 juta

Sponsor : US$ 60 juta

Gaji : US$ 28,2 juta

6. Stephen Curry Total : US$ 74,4 juta

Sponsor : US$ 44 juta

Gaji : US$ 30,4 juta

7. Kevin Durant Total : US$ 63,9 juta

Sponsor : US$ 35 juta

Gaji : US$ 28,9 juta

8. Tiger Woods Total : US$ 62,3 juta

Sponsor : US$ 60 juta

Gaji : US$ 2,3 juta

9. Kirk Cousins Total : US$ 60,5 juta

Sponsor : US$ 2,5 juta

Gaji : US$ 58 juta

10. Carson Wentz Total : US$ 59,1 juta

Sponsor : US$ 4 juta

Gaji : US$ 55,1 juta

Sumber : Forbes