NBA Keluarkan Jadwal Resmi Pertandingan

Florida, Beritasatu.com – NBA akhirnya mengeluarkan jadwal resmi pertandingan lanjutan sisa kompetisi bola basket AS musim 2019/2020. Hanya ada 22 klub dari total 30 klub yang akan melanjutkan sisa pertandingan untuk mendapatkan delapan terbaik dari wilayah timur dan barat.

Klub-klub tersebut akan bermain di kompleks olahraga milik Disney di sekitar Orlando, Florida.

Dua pertandingan ketat mengawali lanjutan kompetisi NBA yang terhenti karena pandemi Covid-19. Pertandingan pertama yang dijadwalkan berlangsung mulai 30 Juli 2020, antara Utah Jazz menghadapi New Orleans Pelicans, kemudian dilanjutkan duel seri derby Kota Los Angeles, antara Clippers menghadapi Lakers.

Jazz menjadi tim pertama yang bermain, setelah sebelumnya mereka merupakan tim yang menghentikan pertandingan setelah pemain bintangnya Rudy Gobert dinyatakan positf Covid-19 pada 11 Maret 2020 lalu.

Para pemain akan mulai berkumpul di tempat latihan milik Disney tersebut pada 11 Juli mendatang.

Pada Jumat (27/6/2020) waktu AS, NBA dengan asosiasi pemain NBA (NBPA) telah menyelesaikan protokol kelanjutan pertandingan di Florida.

“Kita tahu bahwa Covid-19 akan bersama kita di masa mendatang, dan kita tidak punya pilihan selain belajar hidup dengan virus ini. Tidak ada opsi yang bebas risiko saat ini,” jelas Komisioner NBA, Adam Silver.

Silver menambahkan, saat ini negara bagian Florida mencatat rekor dalam kasus baru Covid-19 yang mencapai 9.000-an kasus.

“Tentunya tingkat kekhawatiran kami meningkat, bukan hanya karena meningkatnya kasus positif di Florida, tapi juga di seluruh negara bagian. Setidaknya 29 dari 50 negara bagian, meningkat kasus Covid-19. Namun kami merancang lokasi pertandingan terisolasi dari lingkungan sekitar,” lanjut Silver.

Selain itu, NBA juga menyuarakan keadilan, terkait kematian George Floyd yang menyulut kemarahan kaum kulit hitam di AS.

Pertandingan lanjutan kompetisi NBA di kompleks Disney akan berlangsung di tiga lapangan. Setiap harinya dijadwalkan empat pertandingan, setelah dua pertandinga pembuka pada 30 Juli 2020 mendatang.

Ada delapan tim dari wilayah timur dan barat yang tak akan tampil di lanjutan sisa kompetisi ini. Mereka adalah Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves dan Golden State Warriors.

Setelah mendapatkan delapan tim terbaik dari masing-masing wilayah, kompetisi akan berlanjut ke babak play-off dengan memainkan sistem tujuh terbaik (best of seven).