Kejutan, Akbar/Winny Bungkam Hafiz/Gloria

Jakarta, Beritasatu.com - Satu kejutan terjadi di laga penyisihan ganda campuran penyisihan grup terakhir PBSI Home Tournament. Pasangan Akbar Bintang Cahyono/Winny Oktavina Kandow menundukkan senior mereka Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja dengan dua gim langsung, 22-20, 21-16. Akbar/Winny pun menjadi juara grup D.

Pertandingan kedua pasangan berlangsung seru, Akbar/Winny yang sempat ketinggalan di gim pertama maupun gim kedua, mampu membalikkan keadaan dan merebut kemenangan.

"Kami tampil lebih fokus, lebih tenang dan tidak terburu-buru. Kami menerapkan permainan menyerang," komentar Akbar soal pertandingan dalam keterangan resmi PBSI, Kamis (2/7/2020).

"Saya memang nggak mau kalah karena lawan lebih diunggulkan dan lebih senior juga. Sebelumnya kami pernah menang dari mereka, jadi sekarang mau menang lagi. Kemenangan ini menambah rasa percaya diri kami untuk babak perempat final, bisa mengalahkan senior membuat kami lebih optimis di pertandingan selanjutnya," tutur Winny.

"Saat ketinggalan, kami saling komunikasi, yang penting bola masuk dulu, nanti akan ketemu lagi caranya. Selebihnya itu rahasia dapur kami," kata Winny sambil tertawa.

Pasangan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari harus bekerja keras hingga 3 gim dalam pertandingan penyisihan grup C. Rinov/Pitha akhirnya berhasil mengatasi perlawanan sengit dari Zacharia Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela dengan skor akhir 21-15, 13-21, 21-17. Rinov/Pitha pun menjadi juara grup C.

Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso hentikan perlawanan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati di pertandingan penyisihan terakhir di grup B dua gim langsung. Adnan/Mychelle menang dengan skor 21-16, 21-19.

Di gim kedua, pertarungan sempat sengit dan kedua pasangan saling berkejaran angka. Pertahanan Adnan/Mychelle memang tidak sekokoh di game pertama, namun pasangan unggulan keempat ini berhasil mengatasi tekanan yang dilancarkan Rehan/Lisa.

Adnan/Mychelle keluar sebagai juara grup B dengan mengantongi dua kemenangan di laga penyisihan. Sebelumnya mereka mengalahkan Ghifari Anandaffa Prihardika/Angelica Wiratama dengan skor 21-12, 21-15. Dengan demikian, Rehan/Lisa menjadi runner up grup, sedangkan Ghifari/Angelica menjadi juru kunci di grup B dan tidak berhasil lolos ke perempat final.

"Fokus kami masih naik-turun, masih belum stabil. Ini menjadi hal yang paling penting dalam evaluasi penampilan kami," sebut Mychelle.

Sementara Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti menang relatif mudah dalam laga pertama mereka. Dalam penyisihan grup A Praveen/Melati mengalahkan Andika Ramadiansyah/Marsheilla Gischa Islami dengan skor 21-16, 21-13. Sejak awal permainan, Praveen/Melati terus mengungguli Andika/Marsheilla. Praveen/Melati sama sekali tak memberikan kesempatan kepada Andika/Marsheilla untuk mengembangkan permainan. Apalagi di game kedua, Andika/Marsheilla tak dapat keluar dari tekanan dan tertinggal jauh.

"Mereka kan junior kami juga, jadi tahu kelebihan dan kekurangan mereka apa. Tadi kami coba bermain di pola kami dan ternyata mereka nggak nyaman. Sebenarnya di situ saja, mereka yang terbawa permainan kami," jelas Praveen soal pertandingan.

"Kami tidak menyangka pertandingannya seperti tadi, padahal kalau di latihan ramai juga. Walaupun kami menang tapi ramai. Hari ini mereka banyak melakukan kesalahan sendiri," ujar Melati.

Usai tiga bulan absen bertanding, Praveen/Melati mengatakan mereka sudah siap kembali ke suasana dan atmosfer pertandingan.

"Kalau dari segi fisik sudah balik lagi seperti dulu. Kami menganggap home tournament ini seperti turnamen resmi, persiapannya beda dari latihan biasa, malam sebelumnya kami ngobrol dulu. Pokoknya jaga kondisi untuk besoknya siap bertanding," ungkap Praveen.

Di babak perempat final, Akbar/Winny yang merupakan juara grup D, akan berhadapan dengan Andika Ramadiansyah/Marsheilla Gischa Islami yang merupakan runner up grup A. Sedangkan unggulan pertama Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti yang juga juara grup A, akan berhadapan dengan Hafiz/Gloria yang merupakan unggulan kedua dan berstatus runner up grup D.

Berikut hasil akhir klasemen ganda campuran PBSI Home Tournament:

Grup A

1. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

2. Andika Ramadiansyah/Marsheilla Gischa Islami

Grup B

1. Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso

2. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

3. Ghifari Anandaffa Prihardika/Angelica Wiratama

Grup C

1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

2. Zacharia Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela

3. Muhammad Yusuf Maulana/Lanny Tria Mayasari

Grup D

1. Akbar Bintang Cahyono/Winny Oktavina Kandow

2. Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja

3. Teges Satriaji Cahyo Hutomo/Indah Cahya Sari Jamil

Susunan pertandingan perempat final ganda campuran PBSI Home Tournament:

Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Zacharia Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja

Akbar Bintang Cahyono/Winny Oktavina Kandow vs Andika Ramadiansyah/Marsheilla Gischa Islami.