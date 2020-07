Ayahanda Khabib Meninggal, Conor McGregor Ucapkan Belasungkawa

Beritasatu.com - Keduanya rival dan sering berselisih di luar ring, tetapi ketika ayahanda petarung UFC Khabib Nurmagomedov meninggal, Conor McGregor menunjukkan rasa hormatnya dengan menyampaikan ucapan duka cita.

"Hilangnya figur ayah, pelatih, dan pendukung yang berdedikasi akan olahraga ini. Turut berduka cita dan beristirahatlah dengan tenang Abdulmanap Nurmagomedov," cuit mantan petarung UFC Conor McGregor.

