Diunggulkan, Gregoria Mariska Tetap Waspada

Jakarta, Beritasatu.com - Gregoria Mariska Tunjung menjadi atlet yang paling dijagokan untuk memenangkan ajang PBSI Home Tournament. Turnamen ini telah memasuki pekan kelima dan akan memainkan nomor tunggal putri pada 22-24 Juli 2020 mendatang.

Di atas kertas, pemain binaan klub Mutiara Cardinal Bandung ini memang memiliki peringkat dunia terbaik di Indonesia yaitu peringkat 21 dunia. Namun Gregoria juga mewaspadai pemain-pemain muda yang bisa menjadi ancaman baginya.

Putri Kusuma Wardani, Stephanie Widjaja dan deretan tunggal putri muda pelatnas bisa saja membuat kejutan di home tournament ini.

"Peluang untuk juara itu ada, tapi bukan berarti akan mudah. Karena yang lain pasti juga mau juara. Jadi saya anggap semua lawan itu berat," kata Gregoria kepada Badmintonindonesia.org.

"Pemain-pemain muda tampil lebih berani, seharusnya mereka bisa lebih lepas, mainnya nothing to lose dibanding yang senior. Saya akan tetap mewaspadai mereka," lanjut Gregoria yang merupakan juara dunia junior tunggal putri tahun 2017.

Gregoria juga telah mempersiapkan diri sebaik mungkin jelang PBSI Home Tournament. Persiapan yang dilakukannya kurang lebih sama dengan persiapan jelang turnamen resmi.

"Persiapannya banyak, hampir mirip dengan persiapan ke turnamen biasa. Yang pasti mentalnya juga disiapkan, karena ketemu teman-teman sendiri yang kurang lebih sama-sama tahu bagus dan kurangnya di mana," tutur Gregoria.

Saksikan aksi Gregoria dan tim tunggal putri secara langsung dan eksklusif hanya di Mola TV. Siaran langsungnya bisa dilihat di sini.

Berikut jadwal pertandingan tunggal putri:

Rabu, 22 Juli 2020

Penyisihan Grup

08.30 WIB

Gregoria Mariska Tunjung vs Bilqis Prasista

Choirunnisa vs Yasnita Enggira Setiawan

Ruselli Hartawan vs Tasya Farahnailah

Fitriani vs Komang Ayu Cahya Dewi

Putri Kusuma Wardani vs Siti Sarah Azzahra

Asti Dwi Widyaningrum vs Ester Nurumi Tri Wardoyo

Stephanie Widjaja vs Saifi Rizka Nur Hidayah

Aisyah Sativa Fatetani vs Nandini Putri Arumni

15.00 WIB

Gregoria Mariska Tunjung vs Siti Sarah Azzahra

Choirunnisa vs Ester Nurumi Tri Wardoyo

Ruselli Hartawan vs Saifi Rizka Nur Hidayah

Fitriani vs Nandini Putri Arumni

Putri Kusuma Wardani vs Bilqis Prasista

Asti Dwi Widyaningrum vs Yasnita Enggira Setiawan

Stephanie Widjaja vs Tasya Farahnailah

Aisyah Sativa Fatetani vs Komang Ayu Cahya Dewi

Kamis, 23 Juli 2020

Penyisihan Grup

08.30 WIB

Gregoria Mariska Tunjung vs Putri Kusuma Wardani

Choirunnisa vs Asti Widyaningrum

Ruselli Hartawan vs Stephanie Widjaja

Fitriani vs Aisyah Sativa Fatetani

Siti Sarah Azzahra vs Bilqis Prasista

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Yasnita Enggira Setiawan

Saifi Rizka Nur Hidayah vs Tasya Farahnailah

Nandini Putri Arumni vs Komang Ayu Cahya Dewi

15.00 WIB

Jumat, 24 Juli 2020

Perempat Final Pukul 08.30 WIB

Semifinal Pukul 15.00 WIB

Perebutan Juara Ketiga

Final