Proteinc Hadirkan Lari Virtual Unik Bertajuk Run Your Lokal

Jakarta, Beritasatu.com - Proteinc menghadirkan virtual run atau berlari virtual unik bertajuk Run Your Lokal. Ini merupakan platform untuk menghubungkan antara pelari dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkolaborasi dengan Big Change Agency, Pandara Sports, dan Synchro ID.

Founder Proteinc, Johanes Kurniadi, mengatakan di tengah keadaan yang kurang baik, Run Your Lokal Powered by Proteinc tetap ingin memberikan manfaat. Seperti yang mereka lakukan saat ini adalah menggandeng usaha di bidang makanan yang berkolaborasi dengan subcourier sebagai mitra logistik resmi.

"Pada masa pandemi ini memberikan dampak yang kurang baik terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (small local business), khususnya di industri food dan beverage (F&B). Dengan adanya protokol social distancing dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat masyarakat mengurangi frekuensi makan di restoran dan lebih memilih untuk makan di rumah," kata dia di Jakarta, Jumat (31/7/2020).

Melalui Run Your Lokal Powered by Proteinc, kata dia, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, peserta bisa berlari di mana saja. Misalnya di area kompleks rumah, mengitari halaman rumah, atau bahkan di treadmill.

Dia mengatakan, pendaftaran telah dibuka sejak 27 Juli hingga 27 Agustus 2020 yang sekaligus periode lari peserta. Untuk jarak yang ditempuh memiliki empat kategori jarak yang bisa dipilih yaitu 3 km, 5 km, 7 km, dan 10 km. Semakin jauh jarak yang dipilih, semakin besar imbalan yang akan didapatkan oleh peserta.

Setelah selesai berlari, peserta bisa mengunggah hasil berlarinya di situs Run Your Lokal Powered by Proteinc untuk mendapatkan reward berupa finisher collectible dan voucher makanan dari food partners Run Your Lokal yaitu Toko Kopi Tuku, Dua Coffee, Cengli Meals, dan lainnya.

"Run Your Lokal mendapatkan dukungan yang penuh dari Proteinc karena nilai-nilai Proteinc sangat relevan dengan apa yang ingin dicapai oleh Run Your Lokal yaitu berkolaborasi untuk memberikan dampak yang baik untuk seluruh pihak," kata Johanes.

Proteinc merupakan perusahaan penyedia telur ayam yang memiliki visi meningkatkan gizi masyarakat Indonesia melalui sumber protein berkualitas terbaik.

“Kami di Proteinc sangat mendukung gagasan dan energi positif Run Your Lokal karena keduanya memiliki spirit yang sama untuk mendorong masyarakat menjadi lebih sehat serta memberdayakan komunitas lokal. Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak positif kepada para pelari dan pelaku bisnis kuliner lokal yang terlibat,” tutup Johanes.