Nick Kyrgios Pilih Absen di US Open 2020

Melbourne, Beritasatu.com – Belum redanya pandemi Covid-19 memaksa petenis Australi Nick Kyrgios untuk mengundurkan diri dari perhelatan US Open. Adapun ajang US Open akan dimulai pada 31 Agustus mendatang di New York.

Namun Kyrgios memilih absen bermain di Flushing Meadows untuk menghormati sesama warga Australia dan Amerika yang meninggal akibat Covid-19.

Kyrgios sebelumnya mengkritik Novak Djokovic dan sejumlah petenis lain yang bermain di ajang eksebisi pada bulan Juni lalu. Hal itu kemudian yang membuat Djokovic, Girgor Dimitrov, Borna Coric dan Viktor Troicki dinyatakan terinfeksi Covid-19.

"Mari kita mengambil napas di sini dan mengingat apa yang penting, yaitu kesehatan dan keselamatan sebagai sebuah komunitas. Kita dapat membangun kembali olahraga dan ekonomi tetapi kita tidak pernah dapat memulihkan nyawa yang hilang," kata Kyrgios dalam video.

"Saya tidak punya masalah dengan USTA yang mengenakan AS Terbuka dan jika para pemain ingin bermain, itu terserah mereka, asalkan semua orang bertindak dengan tepat dan bertindak dengan aman. Tidak ada yang ingin orang lebih menjaga pekerjaan mereka daripada saya. Saya berbicara untuk orang yang bekerja di restoran, petugas kebersihan dan ruang ganti. Ini adalah orang-orang yang paling membutuhkan pekerjaan mereka dan bermain adil untuk mereka," tambahnya.