One Championship Masuk Jajaran 10 Olahraga Paling Menarik di Facebook

Jakarta, Beritasatu.com – Organisasi seni bela diri yang berbasis di Singapura, One Championship telah masuk ke dalam jajaran 10 profil olahraga paling menarik di Facebook di seluruh dunia. Ini berdasarkan angka yang dirilis oleh perusahaan pemasaran media sosial independen, Socialbakers. Data dikumpulkan antara 1 Januari hingga 30 Juni 2020.

One bertengger di posisi kedelapan secara keseluruhan, dengan interaksi sebanyak 46.299.362, sedikit lebih unggul dari National Basketball Association (NBA), yang duduk pada peringkat kesembilan dengan 45.049.463 interaksi. One dikelilingi oleh beberapa properti olahraga paling terkenal di dunia, termasuk Manchester United, International Cricket Council (ICC), dan LaLiga.

Chariman dan CEO One Championship Chatri Sityodtong membagikan infografis multimedia dan pesan kepada penggemar:

“Terima kasih kepada para penggemar terhebat di dunia karena menginspirasi saya dan tim saya untuk bermimpi lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih hidup!,” kata Sityodtong dalam keterangan pers, Selasa (4/8/2020).

One merupakan satu-satunya perwakilan dari Asia dan properti seni bela diri dalam daftar.

Top 10 sebagian besar didominasi oleh organisasi sepakbola, dengan hanya One, NBA, dan ICC yang mewakili olahraga lainnya.

Sepak bola sangat populer di banyak negara Asia, dan ini bisa dibilang olahraga yang paling populer di dunia. Manchester United diganjar tempat teratas dalam daftar dengan 98.753.757 interaksi, yang tentu saja tidak mengherankan menjadi tim sepak bola paling populer di dunia.

Sementara itu, One menampilkan aksi seni bela diri paling menarik di dunia dan memiliki basis penggemar besar tidak hanya di Asia, tetapi juga di seluruh Eropa dan Amerika Selatan. Jejak globalnya memproyeksikan lebih dari 2,7 miliar penonton potensial di seluruh dunia, dan menyiarkan acara ke 150 negara melalui saluran free-to-air, linier, dan digital. Promosi ini memiliki pengikut yang bersemangat diantara demografi kunci di media sosial, terutama di Facebook dan Youtube.

Terlepas dari produk seni bela diri campuran andalannya, One juga menawarkan liga yang sangat menantang - One Super Series - yang menyelenggarakan kompetisi kickboxing dan Muay Thai, serta reality show seperti One Warrior Series dan The Apprentice: One Championship Edition mendatang.