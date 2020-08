NBA, Lillard Pimpin Blazers Tumbangkan Mavericks

Orlando, Beritasatu.com – Damian Lillard mencetak 61 poin, dan memberi umpan kepada rekannya Hassan Whiteside untuk mencetak poin penentu yang membawa Portland Trail Blazers menumbangkan tim kuat Dallas Mavericks 134-131 di kompetisi bolabasket NBA, di Orlando, Selasa (11/8/2020) malam waktu AS.

Lillard menjadi pemain Blazers pertama, yang mencetak 50 poin lebih di dua kali pertandingan beruntun. Rekannya pemain veteran Carmello Anthony mencetak 26 poin. Kombinasi Lillard dan Anthony memasukkan 12 kali tembakan tiga angka, dari total 15 tembakan tiga angka yang masuk dari kubu Blazers.

Di kubu Mavericks, Kristaps Porzingis mencetak poin terbanyak, 36. Rekannya, pemain bintang Luka Donkic menambah 25 poin dan 10 assits.

Pada pertandingan lainnya, tim kuat wilayah timur Milwaukee Bucks menumbangkan Washington Wizards 126-113. Pemain bintang asal Yunani Giannis Antetokounmpo dikeluarkan wasit setelah melakukan pelanggaran keras kepada pemain center Wizards.

Antetokounmpo yang hanya bermain 10 menit, mencetak 12 poin. Di kubu Wizards, pemain Jepang Rui Hachimura mencetak 20 poin.

Hasil pertandingan lainnya, Rabu (12/8/2020) WIB: Phoenix Suns vs Philadelphia 76ers 130-117, Boston Celtics vs Memphis Grizzlies 122-107, Sacramento Kings vs New Orleans Pelicans 112-106, San Antonio Spurs vs Houston Rockets 123-105, Brooklyn Nets vs Orlando Magic 108-96.