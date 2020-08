Basket NBA, Blazers dan Grizzlies Berebut Posisi 8 Wilayah Barat

Orlando, Beritasatu.com – Damian Lillard mencetak 42 poin untuk membawa Portland Trail Blazers menang tipis 134-133 atas Brooklyn Nets pada pertandingan kompetisi bolabasket NBA di Orlando, Florida, Kamis (13/8/2020) waktu setempat atau Jumat (14/8/2020) WIB.

Dengan hasil ini, Blazers sementara menempati posisi kedelapan di wilayah barat. Namun mereka masih membutuhkan satu kemenangan menghadapi posisi sembilan wilayah barat, Memphis Grizzlies.

Kedua tim bakal bertemu pada pertandingan Sabtu (15/8/2020). Jika Blazers menang, mereka akan mengunci posisi kedelapan sekaligus melaju ke babak play-off putaran pertama menghadapi tim peringkat pertama wilayah barat Los Angeles Lakers.

Jika Blazers kalah, pertandingan akan kembali diulang. Apabila dalam pertandingan ini Grizzlies kembali menang, mereka bakal mengunci posisi kedelapan. Apabila Blazers menang, mereka yang bakal lolos ke babak play-off.

Lillard dalam dua pertandingan sebelumnya, telah mencetak 51 dan 61 poin. Dia membawa Blazers menang 35 kali dan kalah 39 kali.

Sedangkan Grizzlies menunjukkan keseriusannya untuk meraih posisi delapan wilayah barat. Pada pertandingan tadi, mereka mampu mengalahkan tim terkuat wilayah timur Milwaukee Bucks 119-106.

Dillon Brooks mencetak 31 poin, dan membawa Grizzlies menang 34 kali, dan kalah 39 kali.

Sedangkan Bucks sudah memastikan berada di posisi teratas wilayah timur, dengan 56 kali menang dan 17 kali kalah. Di babak play-off putaran pertama pekan depan, Bucks bakal bertemu posisi delapan wilayah timur Orlando Magic.

Hasil pertandingan lainnya, Phoenix Suns vs Dallas Mavericks 128 -102, Utah Jazz vs San Antonio Spurs 118-112, Washington Wizards vs Boston Celtics 96-90, Orlando Magic vs New Orleans Pelicans 133-127, Sacramento Kings vs Los Angeles Lakers 138-122.