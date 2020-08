NBA Playoff Wilayah Timur, Raptors dan Celtics Rebut Pertandingan Pertama

Orlando, Beritasatu.com – Juara bertahan Toronto Raptors mengawali langkahnya di pertandingan pertama babak playoff wilayah timur dengan kemenangan 134-110 atas Brooklyn Nets, Selasa (18/8/2020) WIB.

Pemain yang biasa diturunkan dari bangku cadangan Fred Van Vleet mencetak 30 poin untuk Raptors. Klub asal Kanada ini sudah unggul hingga 33 poin memasuki pertadingan kuarter kedua.

Di pertandingan awal kuarter keempat, Raptor juga memimpin hingga 18 poin. Babak playoff putaran pertama ini menggunakan sistem tujuh terbaik (the best of seven).

Pada pertandingan playoff timur lainnya, Boston Celtics menang 109-101 atas Philadelphia 76ers (Sixers).

Pemain Celtics Jayson Tatum mencetak 32 poin. Rekannya Jaylen Brown menambah 29 poin.

Dari kubu Sixers, Joel Embid mencetak 26 poin. Sixers tak bisa memainkan pemain bintang Ben Simmons yang menjalani operasi lutut.