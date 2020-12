Petarung Eko Roni dan Priscilla Berharap Bisa Lebih Sukses di 2021

Kamis, 17 Desember 2020 | 13:59 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 membuat semua sektor kehidupan tersendat. Termasuk, dunia olahraga. Terhentinya kompetisi membuat banyak atlet hanya bisa berlatih dan berlatih saja. Hal ini dialami dua petarung One Championship asal Indonesia, Eko Roni Saputra dan Priscilla Hertati Lumban Gaol.

Keduanya berharap pandemi Covid-19 segera berakhir dan siap menyongsong tahun 2021 dengan banyaknya jadwal pertandingan.

“Seperti semua orang lainnya, saya menantikan Covid-19 berakhir pada 2020 atau secepatnya, agar saya bisa pulang ke keluarga besar saya di Indonesia. Saya sangat merindukan mereka. Saya juga berencana untuk bertanding lebih banyak pada tahun 2021, sehingga saya bisa naik peringkat,” ujar Eko penuh harap dalam keterangannya, Kamis (17/12/2020).

Eko telah memenangkan empat pertarungan terakhirnya dengan cara yang luar biasa, menyelesaikan semua musuhnya dengan kuncian. Juara gulat Indonesia telah memamerkan kehebatan bergulatnya di dalam arena dengan kehebatan yang luar biasa, dan hal itu tentunya telah menangkap perhatian khusus dari para penggemarnya.

“Tahun ini, pencapaian terbesar saya adalah memenangkan tiga pertarungan beruntun di One Championship. Memang tidak mudah. Semua membutuhkan banyak kerja keras. Untungnya, saya memiliki rekan satu tim di Evolve MMA dan saya bersyukur memiliki mereka, ” kata Eko.

Sementara itu Priscilla, sebuah tonggak kehidupan utama merupakan pencapaian yang signifikan dalam hidupnya di tahun 2020 meskipun sedang menghadapi pandemi yang berbahaya.

“Salah satu pelajaran terbesar yang saya dapat tahun ini adalah untuk selalu menjaga kesehatan. Pandemi ini mengajari saya untuk menjadi orang yang lebih sehat, sehingga saya tidak akan terpapar virus ini. Tentunya pencapaian terbesar saya tahun ini adalah menikah. Itu adalah sebuah kenangan yang luar biasa di tengah tahun yang berat ini,” kata Priscilla.

“Saya sangat berharap 2021 adalah tahun yang lebih baik, penuh berkah dan petualangan baru. Semoga impian semua orang menjadi kenyataan dan semua harapan kita terpenuhi.”

Priscilla, di sisi lain adalah pemenang empat dari enam pertarungan terakhirnya, dan dianggap sebagai salah satu petarung kelas atom wanita teratas dalam promosi. Priscilla juga berupaya untuk meluangkan waktu dan tenaga untuk mengembangkan keterampilannya agar dapat bersaing dengan petarung terbaik di divisinya.

“Saya menantikan lebih banyak kesuksesan tahun depan. Memang tidak mudah, tetapi saya tahu saya bisa sukses jika saya bekerja keras. Sejauh ini, saya sangat bahagia karena banyak orang di sekitar saya memberikan dukungan keluarga saya, teman-teman saya, tim saya. Saya berharap tahun depan saya bisa lebih sukses dari sebelumnya,” kata Priscilla.

One Championship kembali pada hari Jumat (18/12/2020) disiarkan secara langsung dari Singapore Indoor Stadium di Singapura dengan tajuk One: Collision Course, acara langsung terakhirnya tahun ini. Rentetan pertandingan yang menumpuk ini menampilkan pertandingan utama antara juara dunia One Light Heavyweight Kickboxing Roman Kryklia dari Ukraina menghadapi penantang Andrei “Mister KO” Stoica dari Romania.

Dalam susunan pertandingan ini juga terdapat pertarungan antara juara dunia One Bantamweight Muay Thai Nong-O Gaiyanghadao dari Thailand menghadapi rekan senegaranya, juara Turnamen One Bantamweight Muay Thai Rodlek PK. Saenchai Muaythaigym.





Sumber:BeritaSatu.com