Hendra/Ahsan Sabet Atlet Terbaik

Kamis, 17 Desember 2020 | 15:13 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pebulutangkis ganda putra Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan dinobatkan sebagai atlet terbaik (best of the best) dalam Golden Award Malam Anugerah Olahraga Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (Siwo PWI) Pusat 2020.

Dalam acara yang berlangsung di Jakarta, Rabu (17/12/2020) malam dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tengah pandemi Covid-19, Hendra/Ahsan tak bisa hadir secara langsung namun diwakili oleh pelatih pelatnas ganda putra, Herry Iman Pierngadi.

“Terima kasih untuk kepercayaan penghargaan best of the best yang diberikan. Ini memotivasi kami untuk berprestasi lebih baik lagi di turnamen-turnamen mendatang. Puncaknya di Olimpiade Tokyo tahun depan,” kata Hendra melalui video virtualnya.

Penghargaan yang didapat Hendra/Ahsan tak lepas dari prestasi yang diraih pasangan ganda putra nomor dua dunia itu pada tahun lalu. Pasangan berjuluk The Dadies itu sukses merebut gelar juara di turnamen-turnamen bulutangkis bergengsi. Sebut saja Kejuaraan Dunia 2019, All England 2019, hingga BWF World Tour Finals 2019.

Tak hanya Hendra/Ahsan, pasangan ganda nomor satu dunia Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon juga menjadi atlet dari cabang bulutangkis lainnya yang mendapat penghargaan. Kevin/Marcus dinobatkan sebagai atlet putra terfavorit Siwo PWI Pusat 2020.

Selain mereka, para atlet yang mendapat penghargaan di antaranya Vidya Rafika dari cabang menembak menjadi atlet terbaik putri, pewushu Edgar Xavier (atlet terbaik putra), tim polo air SEA Games 2019 (tim terbaik) Dirja Wiharja (pelatih terbaik), dan M Basuki Hadimuljono dari dayung (pembina terbaik).

Untuk insan olahraga harapan di antaranya pecatur Samantha Edithso (atlet harapan putri) joki Akbar Kurniawan (atlet harapan putra), timnas U-16 (tim harapan), pelatih atletik Rosida (pelatih terbaik), Joni Supriyanto (pembina terbaik).

Insan olahraga favorit di antaranya pemanjat tebing Aries Rahayu (atlet favorit putri), Kevin Sanjaya/Markus Fenaldi (atlet favorit putra), timnas voli putra SEA Games 2019 (tim favorit), Suryadi (pelatih favorit), dan Anindya Bakrie (pembina favorit).

Secara keseluruhan, panitia membagikan 38 penghargaan pada para atlet maupun insan yang berprestasi di bidang olahraga. Rinciannya Penghargaan utama yang terbagi dalam Best of the Best (1 penghargaan), kategori terbaik (5), Kategori harapan (5), kategori favorit (5).

Berikutnya, penghargaan khusus terbagi dalam penggerak olahraga terdiri dari 4 penghargaan, kemudian Dharma Bakti Olahraga (3). Kemudian penghargaan kehormatan dibagi dalam Gubernur Peduli Olahraga (4), Bupati/Wali kota Peduli Olahraga (5), KONI terdinamis (2), dan Lifetime Achievement (3). Untuk penghargaan Disabilitas ditiadakan karena tidak adanya multievent setahun terakhir.

Apresiasi Menpora

Atas hal ini, Menpora Zainudin Amali mengapresiasi penyelenggaraan Golden Award Siwo PWI Pusat 2020, meski dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya Siwo PWI bukan bagian dari aspek prestasi olahraga, namun tetap memberikan perhatian kepada pelaku olahraga di Tanah Air.

"Pemerintah apresiasi upaya Siwo PWI yang dari tahun ke tahun mengagendakan acara pemberian penghargaan atau Golden Award terhadap insan olahraga, baik atlet, pelatih, pengurus pembina dan stakeholder olahraga," ujar Menpora melalui rekaman video yang diputar pada awal acara.

Namun ia yakin walaupun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kombinasi fisik dan virtual, tetapi tidak mengurangi makna dari apresiasi penghargaan Siwo kepada insan olahraga Indonesia. Diakui hal ini upaya dan sinergitas semua elemen bangsa untuk memajukan olahraga di Tanah Air.

Sumber:BeritaSatu.com