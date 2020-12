Ada Taufik Hidayat dan Ricky Soebagdja, Ini Susunan Pengurus PP PBSI 2020-2024

Rabu, 23 Desember 2020 | 19:33 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Formatur PP PBSI akhirnya merilis susunan pengurus PP PBSI masa bakti 2020-2024. Dalam empat tahun ke depan, PP PBSI akan dipimpin oleh Ketua Umum Agung Firman Sampurna.

Bertempat di Hotel Ayana, Jakarta, pada Rabu (23/12/2020), para pengurus resmi diumumkan. Agung didampingi tim formatur diantaranya Alex Tirta, Edi Sukarno, Eduart Wolok dan Manuel HV Pangkong.

Ada beberapa nama mantan pebulutangkis yang masuk dalam susunan kepengurusan diantaranya Taufik Hidayat sebagai Staf Ahli Pembinaan dan Prestasi, serta Ricky Soebagja sebagai Subid Pengembangan Prestasi Daerah. Nama Kepala Pelatih Tunggal Putri PBSI, Rionny Mainaky tercantum sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi, menggantikan Susy Susanti.

"Setelah kami melakukan profiling dan komunikasi yang intens dengan berbagai klub bulutangkis besar, akhirnya kita punya beberapa profil. Nah beberapa profil ini yang dianggap punya kemampuan dan visi misi sejalan dengan kami, dapat bekerja sama dengan kami, dan chemistry-nya sudah ada," ujar Agung soal pemilihan Kabid Bipres.

Rionny sudah malang melintang sebagai pelatih dan sempat melatih klub hingga tim nasional Jepang. Kakak Rexy Mainaky itu sukses membangun bulutangkis di Negeri Sakura dengan mengangkat prestasi ganda putra Jepang sejak 2010.

Dia juga berhasil mengantarkan ganda putra Takeshi Kamura/Keigo Sonoda menduduki peringkat ketiga dunia dan pasangan Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe peringkat lima dunia. Rionny juga berpengalaman menangani ganda putri, campuran, tunggal putra dan tunggal putri di berbagai klub Jepang.

Ganda putri Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi bahkan sukses merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016 di bawah kepelatihan Rionny.

"Kami mau mencari profil pelatih yang punya kemampuan internasional, sejalan dengan visi misi kami serta bisa bekerjasama dengan kami. Rionny sudah 23 tahun berpengalaman melatih di Jepang, baik sebagai pelatih klub maupun tim nasional Jepang, dan sudah terbukti mengangkat prestasi tim bulutangkis Jepang," lanjut Agung.

Agung berharap pengalaman Rionny memupuk prestasi pemain Jepang bisa diterapkan di pembinaan bulutangkis Indonesia, karena target utama PBSI adalah meraih kembali supremasi-supremasi bergengsi ke Tanah Air.

Mengenai nasib pelatih tunggal putri apakah masih akan dipegang Rionny, Agung mengaku akan terlebih dahulu melakukan evaluasi sebelum menentukan susunan pelatih baru.

“Kami akan dengarkan bagaimana rencana pengembangannya. Yang sekarang profilnya sudah kita dapatkan. Tapi soal detail bagaimana susunan pelatih kan informasi pelatihnya perlu kita dapatkan dulu termasuk target-target mana yang akan kita kembangkan dan strateginya seperti apa,” kata dia.

Rionny membawahi sub bidang pelatnas yang diketuai Eddy Prayitno, sub bidang pengembangan daerah yang dipimpin Ricky Soebagdja, dan sub bidang pengembangan sport science yang dijabat Iwan Hermawan.

Berikut susunan lengkap Pengurus Pusat PBSI 2020-2024:

Ketua Umum:

Agung Firman Sampurna

Staf Khusus Ketua Umum

Mohammad Fadil Imran

Dewan Pengawas:

Abdullah Fadri Auli

Devo Khaddafi

H.M Ferlie

Amrullah

Hasan Basri

Suripno Ngadimin

Akhmad Wiyagus

Suharto

I Wayan Winurjaya

Dewan Penasihat:

Wiranto, Bambang Soesatyo, Sufmi Dasco Ahmad, Billy Haryanto, Maruarar Sirait, Nusron Wahid, Hamid Awaludin, Lukmanul Hakim, Sulaiman Sujana, Ismed Hasan Putro, Justian Suhandinata, Tan Joe Hok, Anton Subowo.

Staf Ahli Organisasi: Juniarto Suhandinata, Muslim Jaya.

Staf Ahli Keuangan: Achmad Mutasyar, Lukman Laisa

Staf Ahli Binpres: Taufik Hidayat, Ermawati

Sekjen: Listyo Sigit Prabowo

Wasekjen: Edi Sukarno S

Bendahara: Beni Prananto

Wakil Bendahara: Shohibul Imam

Bidang Hubungan Luar Negeri: Bambang Roediyanto

Subid Informasi Teknologi (IT): Devi Indah Kartika, Wawat Kurniawan,

Subid Humas dan Media: Broto Happy W, Fellya Hartono, Freddy EP Husein

Wakil Ketua Umum I/Ketua Harian: Alex Tirta

Wakil Ketua Umum II: Eduart Wolok

Wakil Ketua Umum III: Ali Hanafiah Wijaya

Bidang Pembinaan Prestasi: Rionny Mainaky

Subid Pelatnas: Eddy Prayitno

Subid Pengembangan dan Sport Science: Iwan Hermawan

Subid Pengembangan Prestasi Daerah: Ricky Soebagdja

Bidang Organisasi dan Kelembagaan: Topan Indrakarsa

Subid Organisasi dan Tata Laksana: Alfiadi, Hansmi Yahya

Subid Hukum: Rudy Alfonso, Manuarang Manalu

Bidang Keabsahan dan Sistem Informasi: Moch. Sya'roni

Subid Pengumpulan dan Pengelolaan Data: Setio Pertiwanggono

Bidang Turnamen Perwasitan dan Referee: Mimi Irawan

Subid Turnamen Nasional: Wahyana

Subid Perwasitan: Nelson

Bidang Pengembangan Daerah: Sudarto

Subid Korwil I: Usman Syarif, Eri Zulhendrizal

Subid Korwil II: Aang Syahrudin, Bahtiar Thamrin

Subid Korwil III: Manuel HV Pangkong, Muhlis Lamboka

Subid Korwil IV: Bachrul Amiq, Amos Pantandung

Bidang Pembinaan Komunitas: Sukriadi

Bidang Dana dan Usaha: Indra Simarmata

Subid Sponsorship: Dadang Suwarna, Muhammad Idrus, Abdul Hadi

Bidang Sarana dan Prasarana: Johnson AH Rantung

Subid Pengadaann & Logistik: Masranudin Abd Aziz, Muanis Hadisutamto

