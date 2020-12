MLBB dan MPL Masih Terdepan di Industri E-Sport

Rabu, 30 Desember 2020 | 19:39 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) dan juga liga utama game mobile MOBA ini, Mobile Legends Professional League (MPL) menutup 2020 dengan manis dan membuktikan diri masih menjadi yang terdepan di industri e-sport Asia Tenggara. Selama kurun waktu satu tahun, setidaknya ada 20 pencapaian baru, termasuk dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Filipina.

Mengawali 2020, MLBB Campus Championship menjadi gelaran yang dinanti para pejuang e-sports kelas grassroot. Turnamen ini diikuti 32 kampus di seluruh Indonesia dengan total 1.225 tim yang menjadi peserta. Impresi dari turnamen ini di platform youtube, facebook, dan juga instagram hampir mencapai 100 juta.

Di April, MPL Indonesia Season 5 menjadi turnamen terpopuler versi E-sports Charts dengan total penonton terbanyak (pcu) di saat live mencapai 1,1 juta. Di Mei, MLBB menggelar acara 515 e-party dan lebih dari sejuta pemain mengikuti acara yang mendapatkan hampir empat juta total online views. Selanjutnya dua bulan berturut-turut Juni dan Juli 2020, MPL Invitational 4 Nation Cup berhasil merajai tangga Esports Charts mengalahkan turnamen-turnamen esport lainnya.

“Tak dapat dipungkiri 2020 adalah tahun yang penuh tantangan. Fokus kami adalah memberikan hiburan terbaik bagi para fan dan juga menyediakan platform bagi generasi muda sebagai jembatan untuk menggapai mimpi mereka. Terlepas dari itu semua, pencapaian ini bukan lah milik kami, ini milik semua fans MLBB dan juga MPL,” ujar Lucas Mao, Managing Director Moonton Games dalam siaran pers, Rabu (30/12/2020).

Kembali ke raihan pencapaian, di Oktober MPL Filipina dan MPL Indonesia berhasil memecahkan rekor pcu untuk season 6. Berturut-turut keduanya meraih 765.000 dan 2,8 juta pcu versi Esports Charts. Bukan cuma itu, Mobile Legends Bang Bang juga berhasil mengukuhkan 1 miliar download worldwide di Apps Store dan Google Play.

“Menjadi game MOBA terpopuler di Indonesia dan juga dunia adalah bonus bagi kami. Terpenting adalah kami dapat membahagiakan seluruh fan. Sekali lagi, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada kami,” tambah Lucas.

Berikut ini daftar lengkap pencapaian MLBB dan MPL Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Myanmar:

1. April, MPL Indonesia - Turnamen Terpopuler Esports Charts

2. Juni, MPL Invitational - Turnamen Terpopuler Esports Charts

3. Juli, MPL Invitational - Turnamen Terpopuler Esports Charts

4. Oktober, MPL Indonesia - Rekor PCU 2,8 juta pcu

5. November, MPL Filipina - Season 6 Hours Watched naik menjadi 330,8%

6. November, MPL Myanmar - New PCU Record for Grand Final 144 ribu

7. Desember, MPL Indonesia - Turnamen Terfavorit 2020 - Indonesia Gaming Award

8. Desember, MPL Indonesia - Turnamen Esport Terfavorit - Indonesian Esports Award

9. Desember, Alter Ego vs RRQ - Penampilan Esports Terbaik 2020 - Super GamerFest

10. Desember, RRQ - Team Esports Terbaik 2020 - Super GamerFest

11. Desember, Lemon - Pro Player Terbaik 2020 - Super GamerFest

12. Desember, MLBB - Game Asia Tenggara Terfavorit - Super GamerFest

13. Desember, MLBB Championship League - Peserta MCL bertambah 200%

14. Desember, MPL MY/SG (Todak & Evos SG) - Tim Esports Asia Tenggara Terfavorit 2020 - Super GamerFest

15. Desember, MPL MY/SG (ManityTodak) - Pelatih Esports Terfavorit 2020 - Super GamerFest

16. Desember, MPL MY/SG (MLBB) - Game Esports Terfavorit 2020 - Super GamerFest

17. Desember, MPL MY/SG (RSGSync)- Penampilan Esports Asia Tenggara Terbaik 2020 - Super GamerFest

18. Desember, MPL PH (Bren Esports) - Penampilan Esports Terbaik 2020 - Super GamerFest

19. Desember, MPL PH (Bren Esports Duckey) - Pelatih Esports Terfavorit 2020 - Super GamerFest

20. Desember, MPL PH (Bren Esports) - Tim Esports Terbaik 2020 - Super GamerFest

Sumber: BeritaSatu.com