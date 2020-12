Lewis Hamilton Akan Diberi Gelar Bangsawan

Rabu, 30 Desember 2020 | 20:02 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

London, Beritasatu.com - Pembalap tersukses dalam sejarah, Lewis Hamilton akan mendapatkan gelar kebangsawanan dari Ratu Inggris sebagai pengakuan atas pencapaiannya yang memecahkan rekor di Formula 1.

Lahir dan besar di Stevenage, Hamilton pada tahun ini memenangkan Kejuaraan Dunia F1 ke tujuhnya atau menyamai rekor yang dibuat oleh Michael Schumacher.

Hamilton secara statistik adalah pembalap tersukses dalam sejarah, setelah mencatat lebih banyak kemenangan, posisi terdepan dan podium dibandingkan pembalap lainnya.

Dia telah meraih 95 kemenangan, 98 posisi pole dan 165 podium. Pencapaian ini menempatkan pembalap berusia 35 tahun itu jauh di atas ikon olahraga lainnya dalam buku rekor.

Hamilton baru-baru ini dianugerahi penghargaan BBC Sport Personality of The Year 2020. Dia telah menjadi penerima MBE, diberikan pada tahun 2008, dan merupakan Anggota Royal Society of Engineering.

Dia akan menjadi pembalap Formula 1 keempat yang menerima gelar ksatria, mengikuti jejak Sir Jack Brabham, Sir Stirling Moss, dan Sir Jackie Stewart.

Sumber: Joe