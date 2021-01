Thailand Terbuka Digelar, Ini Jadwal Pertandingan Pebulutangkis Indonesia

Selasa, 12 Januari 2021 | 08:04 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Bangkok, Beritasatu.com - Turnamen Thailand Terbuka 2021 mulai digelar hari ini, Selasa (12/1/2021). Babak Pertama ajang yang digelar di Impact Arena, Bangkok itu akan dimulai pukul 09.00 waktu setempat.

Sejumlah pebulutangkis Indonesia akan memulai tantangannya hari ini. Diantaranya dua tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie. Juga tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung yang akan menghadapi pebulutangkis Korsel Sung Ji Hyun.

Di nomor ganda putra, pasangan Fajar Alfian/M Rian Ardianto akan menghadapi ganda Thailand, Nipitphon Phuangphuapet/Tanupat Viriyangkura.

Turnamen Yonex Thailand Terbuka 2021 merupakan salah satu dari tiga ajang yang bakal berlangsung simultan di Ibukota Negeri Gajah Putih itu. Setelah ini atau sepekan selanjutnya dengan level yang sama berlangsung turnamen Toyota Thailand Terbuka (19-24 Januari). Selain itu, bagi delapan pemain atau pasangan terbaik akan melanjutkan bertarung di Final BWF World Tour 2020 (27-31 Januari).

Mulai Pukul 09.00 WIB

Ganda Campuran: Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India)

Ganda Putra: Fajar Alfian/M Rian Ardianto/Nipitphon vs Phuangphuapet/Tanupat Viriyangkura (Thailand)

Tunggal Putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Heo Kwang Hee (Korsel)

Tunggal Putra: Jonatan Christie vs Loh Kean Yew (Singapura)

Tunggal Putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Sung Ji Hyun (Korsel)

Ganda Campuran: Adrian Maulana/Mychelle C Bandaso vs Chan Peng Soon/Goh Liu Ying

Ganda Putra: Siti Fadia/Ribka Sugiarto vs Emilie Lefel/Anne Tran

Ganda Putra: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Leo Rolly/Daniel Marthin

Sumber: Tournament Software