4 Wakil Lolos, Hari Ini 5 Wakil Indonesia Hadapi Ujian Pertama

Rabu, 13 Januari 2021 | 06:01 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Bangkok, Beritasatu.com – Empat dari sembilan wakil Indonesia yang melewati ujian pertama di Thailand Terbuka 2021 berhasil lolos ke babak kedua. Mereka adalah Fajar Alfian/M Rian Ardianto, Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Leo Rolly Cardnando/Daniel Marthin.

Lima lainnya yakni Gregoria Mariska, M Sohibul Fikri/Bagas Maulana, Adrian Maulana/Mychelle Bandaso, Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja dan Siti Fadhilah/Ribka Sugiarto gagal melaju.

Hari ini, Rabu (13/1/2021) ada lima wakil Indonesia yang akan menghadapi pertandingan babak pertama di Impact Arena. Di tunggal putri ada Ruselli Hartawan yang akan menghadapi tuan rumah Supanida Katethong.

Juara ganda campuran All England, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti juga akan melakoni laga pertama dan pasangan ganda putra Hendra Setiawan/M Ahsan.

Pertandingan pertama akan dimulai pukul 09.00 waktu setempat.

Jadwal Pertandingan Wakil Indonesia

Tunggal Putri: Ruselli Hartawan vs Supanida Katethong (Thailand)

Ganda Campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Niclas Nohr/Amalie Magelund (Denmark)

Ganda Campuran: Rinov Rivaldi/Pitha Haningtyas vs Supak Jomkoh/Suprissara Paewsampran (Thailand)

Ganda Putra: M Ahsan/Hendra Setiawan vs Pramudya Kusumawardhana/Yeremia Erich

Tunggal Putra: Shesar Hiren vs Sameer Verma (India)

Sumber: BeritaSatu.com