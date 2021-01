ONE Rilis Produk Fashion Bruce Lee Edisi Terbatas

Rabu, 13 Januari 2021 | 22:08 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

ONE Championship (ONE) meluncurkan koleksi serangkaian pakaian untuk gaya hidup dan olahraga edisi terbatas ONE x Bruce Lee untuk merayakan 80 tahun Bruce Lee. (Foto: Dok )

Singapura, Beritasatu.com - Properti media olahraga global terbesar di Asia, ONE Championship (ONE) meluncurkan koleksi serangkaian pakaian untuk gaya hidup dan olahraga edisi terbatas ONE x Bruce Lee untuk merayakan 80 tahun Bruce Lee.

"Bekerja sama dengan Bruce Lee LLC, koleksi ini menampilkan kombinasi warna kuning dan hitam khas ikon tersebut," kata

Director of PR & Communications One Championship, Tammy Chan dalam keterangan tertulisnya Rabu (13/1/2021).

Tammy mengatakan, Bruce Lee yang lahir pada 1940 dianggap oleh banyak orang sebagai bapak seni bela diri campuran modern. Dia muncul sebagai selebriti global dan superstar film laga pada 1960-an. Ia mendirikan seni Jeet Kune Do, disiplin seni bela diri hibrida yang menggabungkan aspek dari berbagai gaya seni bela diri.

Dia mengatakan koleksi ONE x Bruce Lee, yang menampilkan jaket, hoodies, t-shirt, celana pendek, jogging, celana olahraga, dan aksesori lainnya, kini tersedia di seluruh dunia di ONE.SHOP. "ONE.SHOP adalah toko perlengkapan olahraga online resmi dari ONE Championship," kata dia.

ONE Championship (ONE) merupakan produsen konten olah raga millennial terbesar di Asia. Berpusat di Singapura, ONE adalah rumah bagi seni bela diri seperti muay thai, kickboxing, karate, kung fu, silat, sanda, lethwei, seni bela diri campuran, tae kwon do, dan lainnya. Sebagai tambahan dari platform digitalnya, ONE Championship menyiarkan le lebih dari 2,6 milliar pemirsa potensial di lebih dari 140 negara melalui saluran penyiaran global.

Sumber: BeritaSatu.com