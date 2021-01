Enam Wakil Indonesia Hadapi Ujian Berat di Perempat Final, Ini Jadwalnya

Jumat, 15 Januari 2021 | 07:01 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Bangkok, Beritasatu.com - Enam wakil Indonesia akan menghadapi ujian berat di babak perempat final Thailand Terbuka 2021. Laga perempat final akan digelar hari ini, Jumat (15/1/2021) di Impact Arena mulai pukul 11.00 WIB.

Di tunggal putra, Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi pebulutangkis Denmark. Jonatan akan menghadapi Victor Axelsen. Rekornya, dalam lima pertemuan, Jojo tiga kali kalah dan dua kali menang, termasuk terakhir unggul di Prancis Terbuka 2019.

"Untuk laga nanti yang penting adalah kepercayaan diri di lapangannya. Secara pengalaman dan di atas kertas, Axelsen memang di atas saya. Tetapi mudah-mudahan dengan kemenangan ini bisa menambah kepercayaan diri saya," ujar Jojo lagi.

Sedangkan Anthony akan melawan Rasmus Gemke. Rekor pertemuan adalah 1-0 untuk Gemke yang mengungguli Ginting pada turnamen All England 2020.

"Step by step saja dulu. Saya mau fokus ke strategi permainan dan recovery untuk pertandingan besok," tukas Ginting.

Di ganda putra, ada dua pasangan yang lolos yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Hendra Setiawan/M Ahsan.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan melawan ganda Denmark Marcus Ellis/Chris Langridge.

Sementara Hendra Setiawan/M Ahsan akan melawan pasangan unggulan ketujuh asal Korea Selatan Choi Soigyu/Kim Hye Rin.

Di ganda campuran ada unggulan kedua Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti menghadapi pasangan Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje. Wakil Denmark ini sebelumnya membuat kejutan dengan menggulingkan unggulan ketujuh asal Inggris, Marcus Ellis/Lauren Smith, 21-18, 21-18.

"Kami harus lebih siap lagi karena lawannya pasangan Denmark yang kualitasnya bagus. Mereka tadi mengalahkan unggulan ketujuh," tegas Praveen.

Sementara di ganda putri, pasangan unggulan kelima Greysia Polii/Apriyani Rahayu akan menghadapi ganda Amerika Serikat, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.

Jadwal Perempat Final Pebulutangkis Indonesia

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Marcus Ellis/Chris Langridge

Jonatan Christie vs Victor Axelsen

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje

Anthony Sinisuka Ginting vs Rasmus Gemke

Hendra Setiawan/M Ahsan vs Choi Soigyu/Kim Hye Rin

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan

