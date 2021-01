Ketum PP PBSI Semangati Perjuangan Pebulutangkis Indonesia di Thailand

Minggu, 17 Januari 2021 | 11:26 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah kesibukannya sebagai Ketua BPK, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesa (PP PBSI), Agung Firman Sampurna terus memberi semangat kepada skuad Indonesia yang sedang mengikuti tiga kejuaraan di Bangkok, Thailand, Jumat (15/1/2020), malam.

Melalui video telekonferensi Zoom yang juga dihadiri oleh Ketua Harian PP PBSI, Alex Tirta, Agung menyapa atlet, pelatih, dan tim pendukung. Nakhoda baru organisasi bulutangkis nasional ini menyampaikan ucapan terima kasih untuk semua anggota tim yang sedang berada di Ibukota Negeri Gajah Putih tersebut. Selain itu, telekonferensi juga dihadiri oleh seluruh skuad Indonesia yang berada di Thailand juga Kabid Humas dan Media PBSI, Broto Happy.

"Pertama, terima kasih atas jerih payah dan perjuangan teman-teman semua. Buat yang hari ini sudah menunjukkan kegigihannya, terima kasih sudah menyajikan pertandingan menarik. Apapun hasilnya, ini merupakan debut pertama kita, di tahun 2021. Baik yang berhasil memenangkan pertandingan sampai tahap ini, maupun yang belum beruntung, saya percaya dengan upaya yang lebih teman-teman punya kesempatan untuk juga menang," kata Agung.

Menurut Agung, dalam sebuah pertandingan, pemain jangan dibebani dengan berbagai hal. Sebaliknya, biarkan pemain betul-betul menikmati pertandingan.

"Enjoy the competition is one important thing that you should know. Kalau kalah bagaimana, enjoy saja. Jadi jangan ambil bebannya. Pertandingan ini untuk teman-teman. Kalau teman-teman menang, itu untuk bangsa dan negara, tetapi kalau teman-teman belum beruntung, teman-teman punya kesempatan untuk berlatih lagi," jelas Agung.

Tidak lupa, di tengan pandemi Covid-19 yang belum mereda, Agung juga mengingatkan skuad Indonesia untuk selalu melakukan protokol kesehatan.

"Saya juga ingin menyampaikan karena kita sedang dalam serangan pandemi, teman-teman juga perlu menjaga protokol kesehatan. Pastinya saya akan selalu support apapun yang teman-teman butuhkan di sana, baik hal-hal yang bersifat teknis, maupun hal-hal yang lain," tambahnya.

Ucapan terima kasih diungkapkan Greysia Polii, mewakili pemain. Pebulutangkis ganda putri ini bersama pasangannya Apriyani Rahayu baru saja memenangkan pertandingan babak perempatfinal melawan wakil Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, 21-15, 21-12.

"Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami, Pak. Terima kasih sudah memberi kita semangat dan memperjuangkan kami juga bisa kembali bertanding di sini," ungkap Greysia.

Sementara pelatih ganda putra, Herry Iman Pierngadi, berharap pada kesempatan ini, bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

"Terima kasih atas dukungan bapak, bisa memberikan kita semua kesempatan bertanding tahun ini. Semoga kesempatan yang diberikan ini, anak-anak bisa memberikan yang terbaik pada debut pertama, bisa mengangkat Indonesia melalui bulutangkis ini dan tetap mengharumkan nama Indonesia," ucap Herry.

"Terima kasih atas perhatian dari bapak ketua umum. Meski di sela kesibukan masih menyempatkan waktu untuk menyapa dan memperhatikan semua tim yang ada di Thailand," kata Alex Tirta menutup telekonferensi.

Sumber: BeritaSatu.com