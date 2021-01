Paul Lumihi Janjikan Penampilan Terbaik di One: Umbreakable III

Selasa, 19 Januari 2021 | 10:40 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Singapura, Beritasatu.com - Juara bela diri campuran Indonesia, Paul "The Great King" Lumihi siap bangkit setelah menelan tiga kekalahan beruntun di ajang One Championship. Paul bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Tial "The Dragon Leg" Thang di One: Unbreakable III, dari Myanmar, 5 Februari 2021 di Singapura.

Paul menjanjikan penggemar serangkaian keterampilannya yang jauh lebih baik dan ia tak sabar lagi untuk menunjukkannya.

“Terakhir kali saya di Circle, saya lebih fokus pada striking. Dalam ketiga kekalahan saya baru-baru ini, saya melihat bahwa saya sebenarnya memiliki kemampuan bertarung di bawah. Tapi saya tidak terlalu percaya diri dalam memanfaatkan keterampilan tersebut,” kata Paul.

“Saya benar-benar telah mengasah kemampuan submission dan grappling saya. Saya ingin tampil menyerang menghadapi lawan saya, tetapi jika itu tidak menguntungkan bagi saya, memiliki keterampilan grappling akan sangat bagus. Saya ingin menunjukkan itu dalam pertarungan ini.”

Duel nanti menjadi ujian berat karena Thang tidak terkalahkan di One Championship dengan dua kemenangan besar. Dia saat ini berlatih dengan mantan juara dunia One, Aung La N Sang dan Martin Nguyen di Sanford MMA di Florida, AS.

Paul dan Thang akan bertarung dalam kontes seni bela diri campuran kelas bantamweight tiga ronde. Paul telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya saat akan menghadapi Thang, dan dengan hati-hati menyusun rencana permainan untuk menempatkannya pada posisi yang baik untuk meraih kemenangan.

“Saya selalu mempelajari laga saya sebelumnya, itu cara yang bagus untuk menyadari banyak hal. Saya melihat beberapa kesalahan, terutama di area grappling. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan dalam pertarungan saya berikutnya. Tial Thang adalah pegulat yang baik, jadi pola pikir saya adalah mencoba mengalahkannya. Jika saya melihat ada kesempatan untuk menjatuhkannya, saya akan melakukannya,” kata Paul.

One Championship kembali dengan One: Unbreakable, Jumat (22/1/2021). Ini adalah acara pertama dari rangkaian acara yang terdiri dari tiga bagian, dan acara langsung pertama dari promosi tersebut pada tahun 2021. Pertandingan utama menampilkan pertarungan one super series antara juara dunia One Bantamweight Kickboxing Alaverdi “Babyface Killer” Ramazanov dari Rusia, yang akan berusaha mempertahankan gelar dunianya melawan pesaing kickboxing kelas bantamweight peringkat #2 Capitan Petchyindee Academy dari Thailand.

Sumber: BeritaSatu.com