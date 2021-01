McGregor Tumbang, Ini Komentar Khabib Nurmagomedov

Jakarta, Beritasatu.com - Sukses Dustin Poirier yang menang TKO atas Conor McGregor di Yas Island, Abu Dhabi, Minggu (24/1/2021) tak luput dari perhatian Khabib Nurmagomedov.

Petarung asal Dagestan, Rusia itu menyaksikan tumbangnya McGregor terkena pukulan beruntun Poirier sebelum wasit akhirnya menghentikan duel. Khabib sebelumnya sudah memprediksi dan menjagokan Poirier mengalahkan McGregor.

Dan, prediksi Khabib akhirnya terbukti. Tak lama setelah duel tersebut, Khabib memberikan komentar lewat akun twitter-nya, @TeamKhabib.

"Inilah yang terjadi, ketika Anda berganti tim, tinggalkan rekan sparing yang menjadikan Anda juara dan berdebat dengan anak-anak kecil, jauh dari kenyataan," cuit Khabib.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.

Namun meski pernah bersitegang dengan McGregor, Khabib tetap menghormatinya. "Anda bisa menyukainya atau benci, tetapi Anda harus menghormatinya. Orang ini (McGregor) membangun olahraga ini," kata Khabib.

You can like him or hate, but you have to Respect him.

This guy build this sport @ufc

Thank you for everything @danawhite

I have so much respect for you 🤝 https://t.co/G7M0a3j0Mz