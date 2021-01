McGregor Ingin Duel Jilid 3 Lawan Poirier

Abu Dhabi, Beritasatu.com - Conor McGregor mengakui dia begitu kecewa dengan kekalahan TKO yang diterimanya dari Dustin Poirier dalam duel ulang di Abu Dhabi, Minggu (24/1/2021). Kekalahan ini membuat masa depan petarung asal Irlandia menjadi tidak pasti.

Namun lewat akun twitternya, McGregor menginginkan pertemuan ketiga dengan Poirier.

"Terima kasih atas dukungan semuanya! Bukan malam (pagi) saya di sana tetapi kontes yang bagus untuk diperbaiki. Saya senang dengan trilogi blockbuster yang sekarang ada di tangan saya. Dustin adalah pesaing yang hebat dan saya berharap untuk maju lagi. Tuhan memberkati kita semua, selamat hari Minggu."

Thanks for the support everyone! Was not my night/morning in there but a great contest to improve on. I’m excited at the blockbuster trilogy I now have on my hands. Dustin is a hell of a competitor and I look forward to going again. God bless us all, happy Sunday ❤️