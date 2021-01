Laga Bintang NBA Akan Kembali Digelar Musim Ini

Jumat, 29 Januari 2021 | 23:50 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Logo NBA terpampang di bagian depan toko resmi yang menjual seragam klub-klub NBA di Kota New York. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com – Musim ini, pandemi Covid-19 tak akan menghambat kompetisi bola basket AS NBA untuk menggelar ajang laga bintang (all-star). Voting untuk memilih pemain pilihan penggemar telah dimulai sejak Kamis (28/1/2021) kemarin waktu AS atau Jumat (29/1/2021) WIB, dan akan berakhir pada 16 Februari mendatang.

Pihak NBA telah melakukan pembicaraan dengan persatuan pemain, dengan menjadwalkan hanya satu pertandingan laga bintang saja, ketimbang sejumlah kegiatan selama sepekan yang biasanya berlangsung pada tahun-tahun sebelum pandemi.

BACA JUGA Lakers Menunda Kunjungan ke Gedung Putih hingga Biden Disumpah

Pertandingan laga bintang ini dijadwalkan berlangsung antara tanggal 5 Maret atau 10 Maret 2021, dengan Kota Atlanta menjadi favorit tuan rumah penyelenggara.

“Pemain NBA , dan media akan bergabung dengan para fans untuk memilih pemain inti di laga bintang. Pilihan fans akan mendapat porsi suara hingga 50 persen, sedangkan pilihan pemain dan media masing-masing 25 persen,” demikian pernyaataan NBA.

Sumber: marca.com