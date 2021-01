Taiwan Rebut 2 Gelar, Ini Hasil Final BWF World Tour Finals

Minggu, 31 Januari 2021 | 20:00 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Bangkok, Beritasatu.com – Taiwan mendominasi perhelatan BWF World Tour Finals 2020 yang digelar di Impact Arena, Bangkok, 27 Januari-31 Januari 2021. Dua gelar diraih Taiwan lewat nomor ganda putra yakni Lee Yang/Wang Chi-Lin dan tunggal putri Tai Tzu Ying.

Gelar ganda putra diraih Lee Yang/Wang Chi-Lin setelah mengalahkan ganda Indonesia, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan 21-17, 23-21. Sedangkan tunggal putri Tai Tzu Ying mengalahkan Carolina Marin 14-21, 21-8, 21-19.

Korea Selatan dan Denmark masing-masing meraih satu gelar. Korea mendapat gelar di nomor ganda putri melalui pasangan Lee So Hee/Shin Seung Chan yang mengalahkan rekannya, Kim So Yeong/Kong hee Yong 15-21, 26-24, 21-19.

Sementara Denmark merebut gelar di nomor tunggal melalui Anders Antonsen yang mengalahkan rekannya Viktor Axelsen 21-16, 5-21, 21-17.

Tuan rumah Thailand kebagian satu gelar di nomor ganda putri melalui pasangan Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai yang mengalahkan ganda Korsel, Seo Seung Jae/Chae Jung 21-18, 8-21, 21-8.

Sayangnya, Indonesia gagal meraih gelar setelah satu-satunya wakil di final yakni di nomor ganda campuran, pasangan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan kalah.

Hasil Pertandingan Final

Ganda Putri: Lee So Hee/Shin Seung Chan vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong 15-21 26-24 21-19

Ganda Putra: Lee Yang/Wang Chi-Lin vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan 21-17 23-21

Tunggal Putri: Tai Tzu Ying vs Carolina Marin 14-21 21-8 21-19

Tunggal Putra: Anders Antonsen vs Viktor Axelsen 21-16 5-21 21-17

Ganda Campuran: Seo Seung Jae vs Chae Yujung 21-18, 8-21, 21-8.

Sumber: BeritaSatu.com