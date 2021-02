One Championship Umumkan 16 Kandidat "The Apprentice: One Championship Edition" 

Kamis, 4 Februari 2021 | 17:58 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Chairman dan CEO One Championship Chatri Sityodtong. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - One Championship mengumumkan tanggal pemutaran perdana resmi untuk "The Apprentice: One Championship Edition dan memperkenalkan seluruh 16 kandidat yang berkompetisi pada musim debut acara televisi realitas (reality show) yang unik dan hit secara global.

"The Apprentice: One Championship Edition" akan tayang perdana di seluruh Asia pada Kamis, 18 Maret, di AXN, mitra penyiaran resmi di Asia, dengan pasar yang mencakup Singapura, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Filipina, Taiwan, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.

“The Apprentice: ONE Championship Edition” juga akan tersedia di platform dan jaringan TV lain di Asia pada bulan Maret, termasuk MediaCorp (Singapura), Abema (Jepang), KompasTV (Indonesia), Amarin TV (Thailand), LINE TV (Thailand) , Jaringan TV5 (Filipina), dan HTV (Vietnam).

BACA JUGA One Championship: Paul Lumihi Siapkan Strategi Hadapi Tial Thang

Di Tiongkok, One telah menandatangani perjanjian siaran dengan ByteDance untuk menayangkan "The Apprentice: One Championship Edition" pada platform Douyin, Xigua, dan Toutiao mereka mulai hari Sabtu, 20 Maret.

Debut Asia pada bulan Maret akan diikuti dengan peluncuran global pada Juni 2021.

Refinery Media bertanggung jawab sebagai mitra produksi perusahaan. Produksi dipimpin oleh Executive Producer & Refinery Media Founder Karen Seah.

Dengan dukungan dari Singapore Tourism Board (STB), "The Apprentice: One Championship Edition" difilmkan seluruhnya di Singapura sesuai dengan protokol kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Serial ini menampilkan lokasi-lokasi ikonik dan menghadirkan kisah-kisah yang diwujudkan dengan semangat yang mencerminkan semangat perusahaan yang tidak pernah berhenti di negara ini.

Selain itu, diumumkan juga 16 kandidat yang dipilih dari ribuan pelamar untuk bersaing mendapatkan tawaran pekerjaan senilai US$250.000 untuk bekerja langsung di bawah Chairman dan CEO One Chatri Sityodtong selama satu tahun sebagai anak didiknya di Singapura.

Para kandidat internasional berasal dari 11 negara di seluruh dunia yang mewakili Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Selandia Baru.

Mereka adalah Lara Pearl Alvarez (Filipina), Alvin Ang (Singapura), Irina Chadsey (Rusia), Eugene Chung (Amerika Serikat),

Teirra Kamolvattanavith (Thailand), Joy Koh (Singapura), Monica Millington (Amerika Serikat), Paulina Purnomowati (Indonesia),

Jessica Ramella (Venezuela), Niraj Puran Rao (India), Nazee Sajedi (Amerika Serikat), Louie Sangalang (Filipina), Sho Takei (Jepang), Clinton Tudor (Selandia Baru), Roman Wilson (Amerika Serikat), dan Kexin Ye (Jerman).

Sumber: BeritaSatu.com