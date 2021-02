5 Maret, Williams Akan Luncurkan Mobil FW43B

London, Beritasatu.com - Tim balap Williams akan meluncurkan FW43B, mobil yang akan dipakai untuk musim balapan F1 2021 pada 5 Maret mendatang. Semua mobil Williams memiliki awalan FW, untuk mengenang pendiri tim Sir Frank Williams.

Dia meninggalkan tim tahun lalu setelah menjual ke perusahaan investasi Dorilton Capital pada Agustus. Putrinya, Claire, yang merupakan Wakil Kepala Tim, juga pergi, mengakhiri keterlibatan keluarga Williams dalam tim yang dimulai oleh Sir Frank pada tahun 1970-an.

Meski demikian pemilik baru sangat ingin menjaga hubungan ke sejarah dengan mempertahankan konvensi penamaan mobil.

