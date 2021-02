Honda Perpanjang Kontrak MotoGP hingga 2026

Tokyo, Beritasatu.com - Pabrikan paling sukses di MotoGP, Honda, menegaskan komitmen untuk terus bersama kejuaraan dunia balap motor tersebut sampai paling tidak 2026.

Honda mengikuti KTM dan Ducati dalam menandatangani kesepakatan baru dengan pemegang hak siar komersial Dorna Sports yang kemungkinan diikuti oleh yang lainnya.

Pabrikan Jepang itu sudah mengantarkan para pembalapnya 25 kali menjuarai kejuaraan dunia yang merupakan rekor dalam kategori utama balap grand prix sepeda motor.

