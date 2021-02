Sport Tourism, Sandiaga Usulkan Ajang Olahraga di 5 Destinasi Wisata Unggulan

Rabu, 10 Februari 2021 | 09:27 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bersinergi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pimpinan Marciano Norman. Sandiaga menyatakan, siap mendukung semua kegiatan olahraga yang diselenggarakan KONI terutama kegiatan yang berkaitan dengan ajang sport tourism.

BACA JUGA Sandiaga Ajak Milenial Ciptakan Lapangan Kerja di Sektor Parekraf

“Semua ajang tentunya kita akan dukung dari segi tupoksi kita. Akan tetapi, tetap perlu dipikirkan bagaimana pelaksanaannya. Kita punya alat untuk event berjalan kembali,” kata Sandiaga saat menerima kunjungan Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman dalam keterangannya Selasa (9/2/2021) malam.

Sandi setuju, kegiatan harus berjalan namun yang harus dipikirkan adalah bagaimana menjalankannya. Diakui, ia terinspirasi pada Gubernur Tokyo yang menegaskan penyelenggaraan Olimpiade tetap digelar 2021 dan mengatakan how to do it, bukan bicara go or no go.

"Saya optimistis dengan masa depan sport tourism. Alangkah baik jika digelar ajang olaharaga di 5 destinasi pariwisata unggulan,” usulnya pada KONI Pusat.

Ia berharap, KONI sebagai organisasi wadah induk cabang olahraga nasional dapat mendukung sport tourism baik di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

Marciano menyebutkan, ada beberapa event KONI Pusat yang direncanakan dapat menjadi terobosan olahraga dan pariwisata, antara lain Indonesia Marathon, Indonesia Beach Games, Indonesia Martial Art Games, Indonesia Indoor Games dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja.

Adapun beberapa event induk cabang olahraga juga disebutkan seperti FIBA Asia dan FEI Jumping World Challange (JWC) yang mana Indonesia menjadi tuan rumahnya tahun ini.

“Kita banyak event yang digelar di seluruh Indonesia, tapi karena Covid-19, nyaris terhenti. Kalau tunggu Covid-19 berhenti, kapan berhentinya, kita harus melakukan terobosan,” tambahnya berharap kegiatan dapat digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Baik sektor pariwisata maupun olahraga sebetulnya sama-sama terpukul dengan pandemi Covid-19. Alhasil banyak pelaku pariwisata dan pelaku olahraga seperti atlet, pelatih dan masyarakat pendukung lainnya menjadi korban karena mata pencariannya terpaksa terhenti.

Oleh karenanya, Ketua Umum KONI Pusat bertekad menjalin kolaborasi dengan Kemparekraf, disamping kerjasama yang telah dilakukan dengan Kempora.

“Kuta berharap olahraganya maju, pariwisatanya maju, dampaknya masyarakat Indonesia bisa bangkit dari Covid-19,” tutup Marciano.

Sumber: BeritaSatu.com