One Championship Ajarkan Lima Hal di "The Apprentice: One Championship Edition"

Kamis, 11 Februari 2021 | 16:34 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

"The Apprentice: One Championship Edition" (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Organisasi seni bela diri yang berbasis di Singapura, One Championship telah mengumumkan acara realitas terbaru, "The Apprentice: One Championship Edition" dijadwalkan mengudara pada bulan Maret. "The Apprentice" adalah salah satu waralaba televisi non-naskah terbesar dalam sejarah.

Para penggemar menyukai acara ini karena tampilan adegan ruang rapat yang intens, kompetisi bisnis yang berapi-api, serta penggambaran akurat mengenai dunia kewirausahaan yang sangat keras.

Apa yang membedakan versi One Championship dari versi klasik? Adanya tambahan tantangan fisik, dimana 16 kandidat akan bersaing bersama dan melawan beberapa nama besar dalam seni bela diri. Trailer acara ini mengklaim sebagai versi "terberat" dari "The Apprentice".

Pengemasan acara yang secara sinematik berurutan merupakan pembelajaran besar yang dapat diambil.

Ada lima pelajaran yang dapat diambil dari acara "The Apprentice: One Championship Edition". Pertama soal menghargai waktu.

"The Apprentice: One Championship Edition" menawarkan adegan realitas yang intens dengan drama yang tinggi, biasanya dikejar dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Semuanya dibuat stres karena jam terus berputar. Saat para kandidat berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan tugas agar mencapai tujuan mereka, Anda dapat belajar bahwa waktu sangatlah penting dalam urusan bisnis yang berisiko tinggi," tulis One Championship dalam rilisnya, Kamis (11/2/2021).

Kedua adalah kejamnya persaingan dalam dunia nyata. Dunia bisnis tidak diragukan lagi kekejamannya. Siapa pun yang pernah bekerja di sebuah perusahaan pasti bisa membuktikan fakta atas kekejaman tersebut. Orang-orang selalu bersaing satu sama lain, berjuang untuk mencapai puncak, bahkan mengorbankan rekan kerja mereka.

"Kandidat “The Apprentice” memiliki dasar keberanian dan juga sifat yang blak-blakan, dengan kepribadian yang sangat kuat dan dominan. Memberikan saran terkadang bisa dianggap sebagai kelemahan. Dengan campuran temperamen yang begitu beragam, konflik dijamin akan muncul. 16 peserta semuanya berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi juga semuanya bersaing untuk mendapatkan tawaran pekerjaan sebesar $250.000 untuk bekerja sebagai anak didik Chairman dan CEO ONE Chatri Sityodtong di Singapura."

Ketiga adalah tidak menyepelekan hal-hal kecil. “The Apprentice” menempatkan kandidat dalam situasi yang sangat sulit, dihadapkan pada masalah yang tampaknya mustahil. Dibutuhkan kecerdasan, kemauan, dan kecerdasan bisnis yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, apalagi memenangkan tantangan.

BACA JUGA One Championship dan One Pride MMA Kerja Sama Tingkatkan Ekosistem Bela Diri di Indonesia

"The Apprentice" mengajarkan kita bahwa hal-hal kecil memiliki pengaruh. Beberapa tugas, meskipun tampak kecil dan tidak penting, sebenarnya dibutuhkan untuk memastikan pekerjaan berjalan dengan lancar."

Keempat, bertanggung jawab atas kegagalan. Tanggung jawab merupakan kata yang sangat besar, dan ini adalah kata yang banyak orang hindari.

""The Apprentice" telah melihat banyak sekali kandidatnya sepanjang sejarah pertunjukan mencoba untuk keluar dari situasi sulit dengan menyalahkan rekan kerja atau faktor eksternal atas kesalahan mereka. Sungguh menghibur melihat mereka berebut, menunjuk jari, dan melempar satu sama lain tapi itu bukanlah cara kerja yang baik di dunia nyata."

Kelima, komunikasi adalah raja. “The Apprentice: One Championship Edition” menekankan pentingnya komunikasi. "Di dunia nyata, tim sukses adalah tim yang berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Perusahaan yang hebat mendorong orang untuk berkolaborasi dan bekerja sama, dan ini melibatkan komunikasi yang efektif dengan rekan kerja.

Sumber: BeritaSatu.com