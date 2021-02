Pacquiao Siapkan Duel Lawan Crawford

Manila, Beritasatu.com - Karier bertinju Manny Pacquiao masih menarik perhatian. Kabarnya, Pacman- julukan Pacquiao tengah menjajaki duel melawan Terence Crawford.

Menurut laporan The Daily Tribune di Filipina, Pacquiao telah menetapkan persyaratan terkait bayaran. Pacquiao yang berusia 42 tahun, sebelumnya lewat kicauan di twiter memberi tahu dirinya kembali berlatih dan menantikan pertarungan berikutnya.

“Saya ingin melawan seseorang yang memiliki gelar,” kata Pacquiao.

“Kami memberi tahu Bob (Arum) bahwa saya mendapatkan US$ 40 juta dan Crawford mendapatkan US$ 10 juta. Saya akanmelawan siapa pun. Anda tahu saya, saya tidak mundur dari tantangan apa pun. Bawa mereka."

Tapi apakah Arum akan mundur dari gagasan membayar uang sebanyak itu kepada Manny? US$ 40 juta adalah jumlah uang yang sangat besar, bahkan untuk seorang legenda hidup dan orang hebat sepanjang masa. Total US$ 50 juta membuat pertarungan menjadi lebih sulit.

Training camp has begun. I’m ready to get back in the ring and to further add to my legacy in the sport of boxing. Big news coming soon. @ParadigmSports @AudieAttar