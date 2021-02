Paulina Miliki Ritual Khusus Hadapi Tantangan di The Apprentice: One Championship

Rabu, 17 Februari 2021 | 14:40 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Indonesia di The Apprentice: One Championship Edition, Paulina Purnomowati siap menghadapi tantangan di acara reality show yang menggabungkan kemampuan fisik serta tantangan bisnis itu. Mengaku memiliki jiwa petualang, Paulina mengatakan ada ritual khusus yang akan selalu dilakukannya untuk menghadapi tantangan.

"Saya adalah orang yang suka berpetualang, jadi secara mental, saya selalu siap untuk petualangan apapun, termasuk The Apprentice: One Championship Edition Selain itu, saya juga bermeditasi. Saya melakukannya dalam bentuk meditasi sederhana dan meditasi tari. Ini membantu saya menjadi tenang dan solid dari dalam dan percaya diri. Ini benar-benar kunci bagi saya untuk mengawali hari ini," kata Paulina dalam keterangan resmi yang diterima media di Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Paulina adalah salah satu dari 16 kandidat yang lolos dan diundang untuk berpartisipasi dalam musim perdana The Apprentice: One Championship Edition di Singapura. Selain tantangan bisnis, tantangan fisik dan atletik bakal menjadi menu pertama.

Mengingat sulitnya untuk bergabung dalam kegiatan yang digawangi One Championship ini, Paulina mengaku benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi The Apprentice: One Championship Edition" akan disiarkan di 120 negara.

“Saya fokus untuk meningkatkan ketahanan dan kekuatan saya dengan berlari tiga hingga lima kilometer setiap pagi sebelum bekerja. Saya tidak tahu tantangan fisik seperti apa yang akan saya hadapi, tetapi saya khawatir jika akan ada tantangan seni bela diri. Saya belum pernah melakukan itu sebelumnya,” kata Paulina.

“Saya tahu kekuatan saya ada pada ketangkasan, fleksibilitas, dan daya tahan. Saya seorang triatlon, pemain softball, dan atlet senam saat kecil. Apa pun yang berkaitan dengan kecepatan dan kelincahan, saya cukup yakin. Tapi tidak terlalu kuat dalam bertarung.” pungkas Paulina.

Paulina memegang gelar MBA dalam Bisnis Internasional & Pemasaran dari Northeastern University di Boston, Massachusetts. Dia memiliki pengalaman yang luas dalam bisnis setelah memegang posisi kepemimpinan kunci di beberapa perusahaan besar.

Pada The Apprentice: One Championship Edition, selain harus menghadapi ahli-ahli binis, peserta juga akan menghadapi tantangan dari mantan maupun juara seni beladiri seperti mantan jawara bela dir seperti Georges St-Pierre dan Renzo Gracie, mantan Juara Dunia One Welterweight Ben Askren, Juara Dunia One Heavyweight Brandon Vera.

Berikutnya Juara Dunia One Women's Atomweight Angela Lee, Juara One Flyweight World Grand Prix Demetrious Johnson, Juara Gulat India Ritu Phogat, Juara Dunia Karate Sage Northcutt, dan Juara Dunia One Women's Strawweight Xiong Jing Nan.

