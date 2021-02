One Championship Gandeng RUF Nation Hadirkan Turnamen Kelas Berat

Jumat, 19 Februari 2021 | 10:51 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

One Championship (Foto: istimewa)

Singapura, Beritasatu.com - Organisasi seni bela diri campuran Ringside Unified Fighting (RUF Nation) yang berbasis di Amerika Serikat akan menyelenggarakan "Road To one" turnamen kelas berat yang akan dimulai di RUF 39 pada 13 Maret.

Turnamen ini akan menampilkan 16 talenta kelas berat yang menjanjikan, dengan sang juara berhak menerima kontrak sebesar US$100.000 untuk kesempatan berkompetisi di One Championship.

“Salah satu tujuan terpenting kami di One Championship adalah memberikan platform global terbesar kepada para atlet untuk menunjukkan keahlian mereka. Kami sangat senang turnamen ini dimulai, dan menemukan superstar kelas berat dunia berikutnya," ujar Rich Franklin, Vice President One Championship dalam siaran pers, Jumat (19/2/2021).

Lebih lanjut Dr Joel Lopez, Presiden RUF Nation mengaku sangat gembira atas kesempatan yang diberikan One Championship kepada RUF Nation untuk bermitra dalam turnamen 'Road To One'.

RUF siap dengan tahap ideal untuk rekrutmen, dan sejauh ini tanggapan dari pelamar sangat luar biasa. Saya yakin turnamen ini akan menghasilkan beberapa talenta terbaik yang belum ditemukan di Amerika untuk ditambahkan ke dalam daftar One," ujar Lopez.

Turnamen "Road To One" RUF Nation akan memberikan para penggemar seni bela diri semua aksi yang mereka dambakan sebagaimana mestinya dan menampilkan beberapa talenta kelas berat terbaik yang sedang naik daun dari Amerika. Pertandingan akan dikonfirmasi dan diumumkan di kemudian hari.

Selain itu, RUF Nation akan mengadakan lebih banyak turnamen "Road To One" di kelas berat yang berbeda pada akhir tahun ini.

Sumber: BeritaSatu.com