Naomi Osaka Raih Gelar Kedua Australia Terbuka

Melbourne, Beritasatu.com - Petenis Jpang Naomi Osaka sukses meraih gelar juara tunggal putri Grand Slam Australia Terbuka (Australian Open) 2021. Gelar dipastikan Osaka setelah di babak final mengalahkan Jennifer Brady di Rod Laver Arena, Sabtu (20/2/2021) sore WIB dengan skor 6-4 dan 6-3.

Ini merupakan gelar Australia Terbuka kedua untuk Osaka. Gelar pertama diraih Osaka usai mengalahkan Petra Kvitova pada tahun 2019.

Konsistensi penampilan berhasil dipertahankan Osaka setelah sebelumnya di semifinal mengandaskan Serena Williams. Lawannya, Brady melaju ke final setelah sebelumnya mengalahkan petenis Republik Ceko, Karolina Muchova. Brady menang tiga set 6-4, 3-6, dan 6-4.

Sejak awal pertandingan berlangsung sengit. Osaka yang mengambil poin pertama mampu dibalas Brady dengan menyamakan skor menjadi 1-1. Namun, setelah itu Osaka tancap gas dengan unggul 3-1.

Brady tidak menyerah sehingga mampu merebut dua poin untuk menyamakan skor menjadi 3-3. Osaka yang sudah mulai panas kemudian mampu meladeni permainan reli lawannya itu. Osaka mampu menutup set pertama dengan kemenangan 6-4.

Perjalanan di set kedua berjalan lebih ringan. Petenis berusia 23 tahun itu mampu mengatur permainan dan langsung unggul 2-0. Sempat mendapat perlawanan, Osaka masih mampu memperlebar jarak menjadi 3-0. Osaka kian mendominasi permainan meski Brady mampu mencuri tiga gim, namun Osaka terus melaju dan menutup laga dengan kemenangan 6-3.

"I told everyone that you were going to be a problem and I was right."



An Osaka-style compliment, no doubt @jennifurbrady95 😅 @naomiosaka | #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/UMnukGGMlD