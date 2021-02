Raih Gelar Australia Terbuka, Ini Komentar Osaka

Melbourne, Beritasatu.com - Petenis Jepang Naomi Osaka meraih gelar Grand Slam keempatnya setelah menjuarai Australia Terbuka 2021. Gelar juara tahun ini diraih Osaka setelah di babak final mengalahkan Jennifer Brady 6-4, 6-3 di Rod Laver Arena, Sabtu (20/2/2021).

Ini menjadi gelar kedua Osaka di Melbourne Park setelah tahun 2019.

Dalam sambutannya usai mengangkat trofi, Osaka tak lupa mengucapkan terima kasih kepada lawannya Brady.

“Pertama-tama saya ingin memberi selamat kepada Jennifer. Kami bermain di semifinal AS Terbuka dan saya memberi tahu semua orang yang akan mendengarkan bahwa Anda akan menjadi masalah, dan saya benar. Sangat keren melihat perkembangan Anda selama beberapa bulan terakhir," ujar Osaka.

