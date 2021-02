Red Bull Luncurkan RB16B untuk Musim 2021

Jakarta, Beritasatu.com - Red Bull Racing meluncurkan mobil Formula 1 2021, RB16B secara virtual di media sosial, Selasa (23/2/2021).

Dengan corak matte tradisional mereka, mobil ini merupakan evolusi dari mesin tahun lalu yang mengamankan tempat kedua dalam kejuaraan konstruktor dan meraih dua kemenangan balapan melalui Max Verstappen.

Pengembangan di luar musim dibatasi untuk semua tim tahun ini sebagai hasil dari pengenalan sistem token baru, sementara mereka juga akan mengawasi peraturan baru yang mulai berlaku musim depan.

Ini juga akan menjadi kampanye terakhir Red Bull dengan Honda sebagai pemasok mesin mereka.

Verstappen akan memimpin tim sekali lagi pada 2021, tetapi kali ini bersama Sergio Perez, yang setuju untuk bergabung dengan tim Milton Keynes.

